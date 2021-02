Zdravotníci jsou na dně sil. Řeší, jak se budou starat o pacienty s covidem

"Je tady spolupráce s armádou, která bude ohrožená. Je ohrožená i pomoc dobrovolníků a mediků. Problém se zápůjčkami přístrojů. Dokonce to vypadá, že nějaké přístroje bychom měli vracet. Například vysokoprůtokový kyslík,“ uvedl ředitel Krajské nemocnice Liberec Richard Lukáš.

Zdravotní sestra Miroslava pracuje na libereckém oddělení ARO od začátku pandemie. "Byl třeba týden, no a tu službu jsem hodnotila doma podle toho, jestli někdo umřel, nebo neumřel. To je fakt jako zatěžující. Budíme se třeba ve dvě ráno a už se připravujeme psychicky na to, že sem musíme. Je to těžký," svěřila se televizi Nova.

Zdravotníci jsou čtyři hodiny v neprodyšných oblecích, pak je čekají dvě hodiny na zotavení a znovu totéž. S obavami se teď dívají na to, co lidé udělají po ukončení nouzového stavu. Liberečtí lékaři navíc dokončují výzkum o rozšíření nakažlivější mutace koronaviru. "To procento britské mutace je 60-80 procent," uvedl primář ARO Krajské nemocnice Liberec Dušan Morman.

Plná jsou lůžka všech nemocnic na Liberecku. "Snažíme si tu psychiku nastavit jako vojáci. Přijdem a plníme. A nevím, jak dlouho se dá tohleto zvládat psychicky," dodala Miroslava. Lékaři doufají, že si lidé nastaví vlastní pravidla tak, aby sami nouzový stav nahradili.