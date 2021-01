Zdravotníci makají nadoraz. Stát jim ale nedá ani o korunu víc než na jaře

Přeplněná lůžková část nemocnic, neustálý stres a pocitem marnosti zdeptaní zdravotníci, kteří si denně sahají na dno svých sil. Takový je obrázek zdravotnictví, které čelí náporu pacientů s onemocněním covid-19. Stát ale nepočítá s tím, že by zdravotníci za své výjimečné úsilí tentokrát dostali víc peněz než na jaře, kdy byla situace nesrovnatelně klidnější.

Ministerstvo zdravotnictví nepočítá s tím, že by za obrovské nasazení ve druhé vlně epidemie covid-19 dostali zdravotníci v nemocnicích na odměnách víc peněz než za první vlnu, uvedl ministr Jan Blatný (za ANO) v odpovědi poslancům zdravotního výboru.

"Vím, že tehdy bylo práce mnohem méně, ale uvědomme si, že v rámci kompenzační vyhlášky a bonusů bylo pro nemocnice v průběhu celého roku uvolňováno poměrně hodně peněz. Ze svého působiště vím, že kolegové, kteří si to zasloužili, dostávali odměny průběžně,“ řekl ministr ve středu 6. ledna na jednání sněmovního výboru. Než se stal ministrem zdravotnictví, pracoval jako náměstek ve Fakultní nemocnici Brno.

Zdravotníci akutní a lůžkové péče dostali za práci v nemocnicích od března do května po 75 tisících korunách. Nezdravotnickému personálu náleželo po 30 tisících korunách.

A prodlení v odměnách zřejmě nastane i za podzimní práci. "Dopředu říkám, že to určitě bude nějakou dobu trvat. Není možné to vyřešit během ledna,“ prohlásil ministr Blatný. O tom, že zdravotníci dostanou další odměny za druhou vlnu epidemie, přitom veřejně mluvil už ve druhé polovině listopadu. Posun ve vyplácení odměn od té doby nastal jen v tom, kde asi na to stát vezme peníze.

"Přikláníme se k tomu, aby odměny za druhou vlnu byly hrazené ze zdravotního pojištění. Umožní to, aby peníze dostali úplně všichni, tedy aby to nebylo omezeno jen na zaměstnance nemocnic,“ řekl ministr s tím, že by se díky tomu dostalo například i na záchranáře, pracovníky převozových sanitek, které vozí covidové pacienty apod. Zdůraznil ale, že jednání o odměnách za podzimní covidovou vlnu zatím ještě nejsou uzavřena.

Členové výboru pro zdravotnictví, z nichž mnozí pracují jako lékaři nebo zdravotní sestry, apelovali na ministra, aby se tentokrát s odměnami nezapomnělo na tzv. agenturní pracovníky a další profese. Ani bez nich se chod nemocnic neobejde, a také oni bývají vystaveni riziku nákazy virem SARS-CoV-2. Jde například o pracovníky stravování, uklízečky, pomocné práce a další.

