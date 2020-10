Zdravotníci se konečně dočkají! Slíbené odměny dostanou v listopadu

Tučné prémie, které ministerstvo zdravotnictví při první vlně epidemie slíbilo zdravotnickým pracovníkům, jim prý konečně dorazí na účty. Lékaři, sestry a jejich kolegové by se měli slibovaného příspěvku dočkat s říjnovou výplatou, tedy v listopadu.

Prémie v řádech desítek tisíc korun byly zdravotnickým pracovníkům slibované už od jara. K největšímu držení došlo podle předsedy Lékařského odborového klubu Svazu českých lékařů Martina Engela mezi dubnem a červencem. V té době podle jeho slov peníze ležely na účtu ministerstva zdravotnictví, kam je převedlo ministerstvo financí. Ke zdravotníkům ale nedoputovaly.

To opakovaně rozčiluje uživatele na sociálních sítích, a to bez ohledu na to, jestli sami pracují ve zdravotnictví. "Obě dcerypracují ve zdravotnictví v plném nasazení a nic, ale mají slíbené. Tak slibem nezarmoutíš…" svěřila se na facebooku přispěvatelka Marta.

Jiní volili tvrdší slova – někteří se dokonce domnívají, že se s výplatou bonusů čekalo schválně, aby vinou pandemie zdravotnických pracovníků ubylo. "Odměny až pak. Aby se teď nedávaly zbytečně těm, co pak umřou," napsal uživatel Jindřich.

Některé nemocnice odměnily lékaře už na jaře a z vlastních peněz. Jiní zdravotníci měli štěstí a slíbené peníze navíc jim doputovaly na účet už s výplatou za září. Ti ostatní by se měli dočkat o listopadovém výplatním termínu. Ministerstvo zdravotnictví podle vyjádření mluvčí peníze na účet nemocnic zasílalo od 12. do 24. října.

"Žadatelé o dotaci musí podle podmínek dotačního programu vyplatit odměny svým zaměstnancům do 30 dnů od obdržení finančních prostředků na účet, někteří poskytovatelé tedy mohli vyplatit odměny v nějakém mimořádném výplatním termínu a nemuseli čekat na řádný výplatní termín," popsala TN.cz Klára Doláková, mluvčí ministerstva zdravotnictví.

Odměna představuje 25 tisíc korun za měsíc, tedy celkem 75 tisíc za tři jarní měsíce při úvazku 1,0 pro odborné zdravotnické pracovníky. Pro nezdravotnické, například pomocné pracovníky, činí při stejném úvazku odměna 10 tisíc korun měsíčně, tedy celkem 30 tisíc.

Pokud zaměstnanci pracují na nižší úvazek, výše odměny klesá. Záleží také na počtu odpracovaných hodin od 1. března do 31. května 2020. Na "ministerské prémie" bylo vyhrazeno 11,2 miliardy korun. Nemá na ně ale nárok každý – například sestry a lékaři ze soukromých praxí nedostanou ani korunu.