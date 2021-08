Zdravotníci vyrazili do terénu! Očkují v nejmíň proočkovaných oblastech

V Česku v pondělí přibylo 152 nakažených nemocí covid-19. Je to asi o třetinu méně než před týdnem a do nejméně proočkovaných oblastí v republice vyrazily mobilní týmy zdravotníků. Očkování provádějí pro příchozí, kteří se nemusejí dopředu registrovat.

V Jablunkově na Frýdecko-Místecku a v Osoblaze na Bruntálsku se lidé v úterý mohou nechat naočkovat buď jednodávkovou vakcínou od firmy Johnson & Johnson, nebo dvoudávkovou od firmy Pfizer/BioNTech. Druhá varianta je určena hlavně pro věkovou skupinu 12 až 16 let, ale může si ji zvolit kdokoli.

Přeočkovat ty v úterý vakcinované lidi přijedou zdravotníci po 21 dnech. Zájemci se tam mohou zastavit kdykoliv během dne bez jakékoli rezervace.

"Já jsem rád, že ti lidé přišli, protože je to děláno pro obyvatele okolních obcí, které z nějakého důvodu mají problém s registrací. Buď to neumí, nebo se jim nechce, ale je to opravdu možná proto, že do nejbližšího očkovacího místa je to celkem daleko," popsal Martin Gebauer (ANO), náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje.

Během první hodiny se jen v Jablunkově do mobilního stanu přišlo naočkovat přes dvacet lidí. Ve středu vyjede mobilní tým do Vítkova, kde bude od devíti ráno do pěti hodin odpoledne.