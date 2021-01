Zdravotníci zůstávají doma s dětmi. Ministr Blatný chce zas otevřít školy

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) tak doufá, že se do práce vrátí například sestřičky, které se doma starají o děti. Přitom už teď jsou otevřené mateřské školy a první i druhé třídy základních škol. O nejmenší děti do osmi let věku se tak školství postará.

Zdravotníci na jižní Moravě potvrzují, že zavřené školy nepředstavují neřešitelný problém. Velké nemocnice nabízejí záložní školy. Zájem v Brně je třetinový oproti podzimu.

"Aktuálně máme sjednané dvě školy. Náhradní základní školu využívá 21 dětí a tři děti chodí do náhradních mateřských školek," shrnula mluvčí Fakultní nemocnice Brno Veronika Plachá. Pomoc zdravotníkům nabídlo i brněnské vědecké centrum, které pro starší děti organizuje příměstský tábor.

Děti zdravotníků mají celodenní program, který by těžko zajistily i nejlépe vybavené školy – po ranní dálkové výuce je čekají zajímavé experimenty. Podle manažera programu Svena Dražana mají plně obsazeno. Ve dvou dílnách je po dvaceti dětech.

Školáci mají k dispozici celý vědecký areál, který je z nařízení vlády pro veřejnost uzavřený a odpoledne mohou v dílnách vyrábět vlastní vynálezy. Podle koordinátorky vědeckého parku Lucie Hebedové se dětem mnohdy ani nechce domů.

Školy určené speciálně pro zdravotníky mají zřízené všechny kraje, ale jejich využití zůstává dobrovolné.