Zdravotnictví se chystá na příval pacientů. Spoléhá se na chytrou karanténu

Plošné testování vzorku obyvatel a chytrá karanténa. To jsou projekty, které by měly pomoci udržet epidemii pod kontrolou při postupném uvolňování plošných opatření. Testování reprezentativního vzorku obyvatel začne ve čtyřech regionech příští týden, chytrá karanténa začátkem května. Podívejte se, co bude uvolnění pravidel znamenat pro zdravotnictví.