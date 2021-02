Zdravotníků s covidem-19 je teď mnohonásobně méně než na podzim

Počty zdravotníků nakažených virem SARS-CoV-2 jsou teď výrazně nižší než v době podzimní krize. A je jich čím dál méně. Šéf zdravotních statistiků nepochybuje, že to je díky očkování proti novému koronaviru.

Počet zdravotníků, kteří onemocněli covidem-19, významně klesl a tento trend nadále pokračuje. "Na podzim jsme čelili počtu nakažených pracovníků ve zdravotnictví až 17 tisíc, po Novém roce to bylo kolem šesti sedmi tisíc. A teď se to číslo blíží ke třem tisícům," řekl poslancům zdravotního výboru Ladislav Dušek, šéf Ústavu zdravotních informací a statistiky (ÚZIS). "Nepochybně to je efekt očkování," zdůraznil.

"Přál bych si, abychom podobný vývoj viděli také u populace seniorů. Aby i tam začala proočkovanost stahovat ty šílené křivky směrem dolů a epidemie začala odeznívat. Protože ji porazíme tím nejchytřejším, co kdy lidstvo vymyslelo, a to je očkování," prohlásil šéf zdravotních statistiků tento týden.

Z celkových zhruba 247 000 pracovníků ve zdravotnictví jich byla očkována více než třetina. Z aktuálních dat ministerstva zdravotnictví je patrné, že z imunizovaných zdravotníků už má zhruba třetina za sebou druhou, závěrečnou dávku očkovací látky.

Konkrétně ze zhruba 65 tisíc lékařů (včetně dentistů) podstoupilo k 2. únoru očkování 26 814 (41 %). Z 99 300 zdravotních sester aplikovali očkovací látku 37 957 (38 %). Očkováno bylo také skoro 30 % ostatních zdravotních pracovníků, jichž je v ČR zhruba 82 700.

Počty zdravotníků, kteří se nakazili virem SARS-CoV-2, raketově vystřelily koncem října loňského roku. Zatímco 1. září bylo covid pozitivních jen 244 pracovníků ve zdravotnictví, 3. října už to bylo 2480 nakažených. A do 28. října se to zvýšilo šestinásobně – konkrétně na 15 751 zdravotníků s prokázaným onemocněním covid-19.