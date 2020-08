Zdražení zásilek z Číny se odkládá! Osvobozeny od DPH budou do června

Ještě o další půl rok déle budou osvobozeny od DPH drobné zásilky ze zahraničních, nejčastěji čínských, e-shopů. Původně měly být ty do 22 eur osvobozeny jen do konce roku. Evropská komise ale nyní rozhodla o prodloužení osvobození do 30. 6. 2021.

Dobrá zpráva je to hlavně pro nakupující, kterým nestihnou včas dojít vánoční dárky. Rozhodující je totiž nikoliv to, kdy bude balíček odeslaný, ale to, kdy do Evropy přijde. U zásilek doručených po 1. lednu by tak platili DPH.

Jak upozornil ekonom Lukáš Kovanda, konec osvobození DPH některé drobné zásilky výrazně prodraží, až o 100 procent. Uvádí to na příkladu zásilky v hodnotě 10 euro, tedy v přepočtu 262 korun

"Hlavní problém spočívá v tom, že konec osvobození od DPH znamená, že na všechny zásilky včetně právě těch drobných se bude vztahovat celní deklarace a bude se vybírat DPH a poplatek za celní deklaraci. To znamená, že od 1. července 2021 zákazník, který nyní platí 262 korun, zaplatí za to samé zboží 559 korun," uvedl Kovanda.

Samotné DPH by u této modelové zásilky bylo jen 55 korun, jenže poplatek za vyřízení celní deklarace Českou poštou je 200 korun. DPH se navíc vypočítává z ceny samotného zboží, z ceny dopravy, ta je ve většině případů dotována a zdarma, cla, které ale bude vyměřováno jen u zásilek dražších než 150 euro, a právě z nákladů na celní deklaraci.

Takže základ pro výpočet DPH u této modelové zásilky činí 462 korun, samotné 21% DPH pak 97 korun, proto celková cena vystoupá na 559 korun.

Nutno dodat, že na zavedení povinnosti platit DPH i u nejlevnějších zásilek, se mnohé čínské e-shopy připravují a budují sklady i v zemích EU. V takovém případě se pak jedná o nákup zboží uvnitř Evropské unie a DPH se neplatí.

V těchto případech je ovšem nutné počítat s tím, že poštovné nejčastěji nebývá zdarma, do konečné ceny jsou navíc započteny náklady, které obchodník s přesunem zboží do evropského skladu měl a nákup z evropského skladu bývá teď dražší, než když si zboží necháte poslat z Číny. Pozitivem však bývá to, že takové zboží zpravidla dorazí mnohem dříve než to odesílané z Číny.