Zdraží alkohol a tabák? Poslance čeká boj o daňový balíček

Schůze sněmovny začíná v 9 hodin. Vládní poslanci ve čtvrtek prosadili, aby prvním bodem jednání byl vládní daňový balíček. Ten byl na programu coby bod ve 3. čtení už ve středu, ale poslanci se k němu přes jiné body nedostali.

Vláda v novele navrhuje zvýšení spotřební daně z cigaret a tabáku zhruba o desetinu. Daň z lihu by se měla zvýšit přibližně o 13 %, piva a vína se zdražení netýká. O dvě procenta má vzrůst zdanění kurzových sázek či tombol, u loterií a živých her se zdanění zvýší z 23 na 30 %.

Vláda argumentovala tím, že zvýšení daní je důležité v rámci boje proti negativním důsledkům pití alkoholu, kouření a hazardu. Opozice jí při předchozím projednávání zákona vyčítala, že nejde o boj se závislostmi, ale o snahu získat do rozpočtu další peníze.

Kritika se snesla také na plán zdanit rezervy pojišťoven. Opozice se prostřednictvím pozměňovacích návrhů snaží vyjmout z návrhu rezervy na životní pojištění. Pozměňovací návrhy mohou vládní daňový balíček úplně přepsat. Sešlo se jich přes 50. Poslanci ODS navrhují například zrušit daň z nabití nemovitosti. Miroslav Kalousek (TOP 09) navrhl zrušení superhrubé mzdy i solidární daňové přirážky pro lidi s vysokými příjmy.

Pokud sněmovna stihne projednat vládní daňový balíček, čeká ji návrh zákona o podmínkách obchodování s emisními povolenkami. Pokud by i ten stihla sněmovna schválit, přišla by řada na zvýšení rodičovského příspěvku, to je ale velmi nepravděpodobné, protože u vládního daňového balíčku se očekává dlouhá debata. Přímý přenos jednání můžete od 9 hodin sledovat na TN.cz