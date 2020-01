Zdražování v Česku je nejprudší za osm let. A bude hůř, ceny dál rostou!

Říká se, že líp už bylo a u cen to zřejmě platí dvojnásob. Podle odborníků tempo zdražování zůstává na stejné úrovni jako v listopadu, to znamená, že je nejvyšší od roku 2012. "Nárůst cen tak byl v posledních měsících roku 2019 nejrychlejší za více než sedm let," uvedl ekonom Lukáš Kovanda.

A se vstupem do roku 2020 se situace nezmění. "Citelné zdražování pokračuje. Mimo jiné i kvůli zavedení spotřební daně z tabáku či alkoholu a dalším novoročním změnám," vysvětluje Kovanda.

"Nadále svižně rostou ceny bydlení, ale na vyšší úrovni zůstává také dynamika cen v oblasti energií nebo některých potravin," dodal Kovanda. Do kapsy budeme mít proto i tento rok hluboko, ani půjčky však tento problém zřejmě nevyřeší. Podle ekonoma totiž roste pravděpodobnost, že Česká národní banka brzy zvýší úroky.

Ve hře jsou různé faktory. Například dovoz by mohl být levnější, protože v globálním ekonomickém prostředí panují nejistoty v důsledku obchodních válek mezi USA a Čínou nebo stále nevyřešeného brexitu.