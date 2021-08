Zdražuje se nejvíce za poslední rok. Podívejte se, za co si připlatíme

Od bydlení přes auta až po potraviny. Za poslední rok u nás zdražilo téměř všechno. Nejvíc rostly ceny v červenci, a to v průměru o 3,4 %. Tak rychlé zdražování zaskočilo i samotné ekonomy. A zřejmě bude hůř. Do konce roku prý ceny porostou ještě rychleji.

Svoji peněženku teď více provětráte téměř při každém nákupu. "Bohužel rostlo v podstatě všechno. Počínaje pohonnými hmotami, přes vybrané potraviny po restaurační služby až třeba po zboží pro kutily,“ řekl ekonom Štěpán Křeček.



Průměrná čtyřčlenná rodina si měsíčně za svoje výdaje oproti minulému roku připlatí více než 2000 korun. Tak, jak rostou ceny, ale bohužel nestoupají lidem platy. Ty povyrostly jen o 3,2 %. Příjmy rodiny tak vyrostou zhruba jen o 1 800 korun.



"Lidé si tak pohorší. Zhorší se jim životní úroveň a bohužel si můžou za své mzdy koupit méně zboží a služeb, než byli zvyklí,“ upozornil Křeček.



Znát je to zejména při nákupu běžných potravin. Nejvíce oproti loňsku zdražila zelenina. Je to o téměř sedm procent. Dvě kila mrkve, cibule a brambor vás celkem vyjdou na zhruba 110 korun. Ještě před rokem by to bylo o osm korun méně.



"Nám je to líto. Nemáme takový příjem jako kdysi. Ale stejně to musíme koupit,“ postěžoval si jeden z dotázaných.



Vůbec nejvíc se zdražení dotklo řidičů. Na pohonných hmotách si připlatili 18,5 %. "Například natural vzrostl o více než 20 % na 33,50 korun. To byla nejvyšší cena za posledních sedm let,“ vysvětlil ředitel odboru statistiky cen Českého statistického úřadu (ČSÚ) Jiří Mrázek.



Na rychle rostoucí ceny si teď ale podle odborníků budeme muset zvyknout. "Dá se nyní předpokládat vzhledem k nynější rychlosti, že v měsících, které zbývají do konce letošního roku, překročí dokonce úroveň čtyř procent, což je jedna z nejrychlejších inflací za 15 let,“ doplnil ekonom Lukáš Kovanda.



Navíc na podzim citelně stoupnou ceny i u dalšího zboží. Čeká nás totiž zdražování elektřiny i plynu, a to až o desítky procent.