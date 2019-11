Zdrogované matky rodí závislé děti. Miminka prochází peklem! VIDEO

O případu Adámka informovala na svém facebooku organizace Dobrý start. "Miminka na rozdíl od dospělých do drog nespadnou vlastním zaviněním. Závislé už se narodí, A při odvykání musí projít peklem," napsala organizace. "Odhaduje se, že jde v České republice o set dětí ročně. Ne u každého dítěte se ale musí rozvinout abstinenční syndrom, to záleží na typu drogy, jak dlouho před porodem maminka vzala poslední dávku, a jak silnou uživatelkou drog je," vysvětlila TN.cz Julie Kochová z Dobrého startu.

Chlapeček nešel po narození do kojeneckého ústavu, ale vzala si ho do péče pěstounka se svou rodinou. A organizace zveřejnila na facebooku příběh z jejího pohledu. "Maminka Adámka fetovala. Hodně. Adámek se narodil se silným abstinenčním syndromem. První dny strávil na JIP. Jeho tělíčko sebou trhalo, měl horečky, zoufale plakal a pak naopak přestával dýchat. Dvoukilové miminko doslova zápasilo o život," popsala začátky pěstounka.

Poprvé ji k miminku pustili, až když se dostalo z toho nejkritičtějšího. Horečka se zlepšovala a dýchalo se mu lépe. Pořád však plakal. "Moje práce pěstounky na přechodnou dobu obnáší miminka touto cestou odvykávání na drogy, na kterou byly zvyklé celé těhotenství, provést. Snažím se na miminko napojit, nepropadat zoufalství, být tu pro něj a snažit se udělat všechno, co je v mých silách. U Adámka jsem si se silami sáhla opravdu na dno a moje rodina také," vzpomínala na těžké chvíle.

Nejhorší byly první dva měsíce. Pěstounka Adámka nepustila z náručí. "Z jeho tělíčka odcházely drogy a my jsme se místo po nich snažili naplnit láskou a bezpečím. Pláč dlouho neustával, Adámek špatně pil, propínal se, zadeček měl z průjmu téměř do krve a nikdy nezapomenu ani na to, jak se to malinkaté miminko potilo a zapáchalo. To všechno drogy způsobily," rozčilovala se.

Chlapečka tři měsíce nosili, nemohli ho položit do postýlky a chránili ho před hlukem a světlem. "Během té doby jsem měla několik momentů, kdy jsem nevěřila, že to někdy může skončit. Nemohla jsem se dívat na to, jak Adámek trpí. V takových dnech si naštěstí bral můj muž volno z práce, aby mě vystřídal. Za to, co naše celá rodina pro pěstounské děti dělá, jsem neuvěřitelně vděčná," svěřila se dál pěstounka.

Dále také vyzdvihla podporu lékařů. "Když jsem se jich ptala, co ještě můžeme udělat, odpovídali mi, že už děláme všechno...Dítěti, které už na světě nechce být, protože nesnesitelně trpí, totiž medicína někdy neumí pomoci. Nejde dělat víc než chovat, hladit a pořád dokola miminku šeptat, že to zvládne a potom pozná, jak je na světě nádherně, kolik lidí ho tu má rádo a že stojí za to žít. Tohle všechno teď Adámek poznává," dodala paní.

Chlapečka se naštěstí podařilo zachránit. Problémy ale mají i děti matek, které během těhotenství pily. Podle Dobrého startu mohou trpět fetálním alkoholovým syndromem. Ten poté napadá mozek dítěte a to se může narodit s mentálním postižením.

Podívejte se na záběry dětí, které měly abstinenční syndrom: