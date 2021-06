Zmatek nad zmatek. Opozice tepe vládu za cestovatelský semafor

Evropa dvakrát jinak - na jedné straně doporučení Evropského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí a na té druhé český model, který začal platit od pondělka. Jenže je zbytečné ho studovat. Už v úterý totiž podle ministra Adama Vojtěcha (za ANO) bude zase všechno jinak.

"Počítáme se zařazením Slovenska, Itálie, Rakouska a Německa na seznam zemí s nízkým rizikem nákazy od úterý," oznámil Vojtěch.

"Mně to připomíná takové to rčení, že když to jde jednoduše, tak proč by to nemohlo jít složitě," kroutí hlavu šéf lidovců Marian Jurečka. "Ministerstvo zdravotnictví se chová celou dobu takhle chaoticky, nepředvídatelně a pořád reviduje svoje nařízení," přidává se senátor STAN Mikuláš Bek.

"Já si myslím, že tam asi nehrají roli dny, důležité je, abychom zkrátka dobře vyhodnotili to riziko, které v těch zemích je," brání se ministr zdravotnictví.

Podle zástupců cestovních kanceláří další změna mapy Čechům usnadní cestování. "Bude to velmi příjemná situace pro lidi, kteří chtějí cestovat do zemí bez nějakých velkých restrikcí," míní mluvčí Asociace cestovních kanceláří ČR Jan Papež.

Právě při návratu ze zelených zemí - tedy těch s nízkým rizikem - se Češi obejdou bez povinných testů anebo karantény. I přesto ale řada lidí stráví léto v tuzemsku.

Podle odborníků do Česka letos nepřijede příliš zahraničních turistů a ti čeští nezvládnou vykompenzovat majitelům a provozovatelům restaurací anebo hotelů koronavirové ztráty. Výletníci z ciziny před pandemií ročně v Česku utratili zhruba tři sta miliard korun.