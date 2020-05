Ze msty utopila ve vaně syna (6)! Odvolací soud matce zpřísnil trest

Pražský vrchní soud ve středu zpřísnil trest pro matku, která loni v létě na Benešovsku utopila ve vaně svého šestiletého syna, protože se tak chtěla pomstít chlapcovu otci. Odvolací senát jí pobyt za mřížemi "protáhl" z 20 na 25 let, uložil tedy výjimečný trest. Rozsudek je pravomocný.

"Vrchní soud napadený rozsudek soudu prvního stupně částečně zrušil, a to ve výroku o trestu. Sám rozhodl tak, že obžalované uložil výjimečný trest 25 let odnětí svobody se zařazením pro výkon do věznice se zvýšenou ostrahou. Odvolání obžalované bylo jako nedůvodné zamítnuto," uvedla na dotaz TN.cz mluvčí pražského vrchního soudu Kateřina Kolářová.

Před čtvrt rokem se otřesným případem zabýval Krajský soud v Praze, který ženě "přiklepl" dvacetiletý pobyt za mřížemi. Obě strany se ale proti verdiktu odvolaly, takže kauza putovala právě k pražskému vrchnímu soudu.

Tragédie se odehrála loni v srpnu v chatové oblasti na Benešovsku, kde žena žila. S partnerem měli synka ve střídavé péči, jeho otec ovšem usiloval o to, aby se o něj staral pouze on. A s tím se žena, která se navíc potýkala s dluhy, nechtěla smířit.

Podle závěru kriminalistů i dle obžaloby dítě utopila proto, aby si otec neprosadil svou. V dopise mu také měla vyčítat údajné násilnické chování a ovlivňování syna.

U krajského soudu tvrdila, že její čin nebyl plánovaný. Synka zašla zkontrolovat do koupelny, když byl ve vaně. V tu chvíli mu zatlačila hlavu pod vodu, kde ji držela, dokud chlapec neumřel. Pak se sama pořezala a snažila se synka oživit. To se jí ale nepovedlo.