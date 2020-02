Ze skály v Děčíně se zřítilo dítě! Na místě zasahovali záchranáři i policie

V neděli po 18. hodině večer policisté v Děčíně dostali oznámení o pádu dítěte ze skály. Nezletilé dívce vyrazili na pomoc záchranáři, odmítli však sdělit, jaká zranění utrpěla či kolik jí bylo let.

Ani policisté neuvedli žádné podrobnosti. "Zabývají se tím kriminalisté. Vzhledem k tomu, že jsme teprve na počátku vyšetřování a věku dívky, nebudeme sdělovat více informací," řekla TN.cz mluvčí ústecké policie Veronika Hyšplerová.

Není to ani týden, co se v Děčíně stal obdobný případ. Dítě však nespadlo ze skály, nýbrž z 11. patra paneláku. Podle informací TV Nova mu mělo být 16 či 17 let. Na místě zasahoval záchranářský vrtulník, který zraněné dítě přepravil do nemocnice.

Před několika dny vypadlo z pátého patra malé dítě a za ním skočila i jeho matka. Případ si připomeňte v reportáži TV Nova: