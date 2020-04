Ze střechy kostela i na kole. Sváteční mše se přizpůsobily pandemii! VIDEA

Velikonoce jsou především církevním svátkem a neodmyslitelně k nim proto patří i mše. Jenže kvůli pandemii koronaviru se v řadě zemí do kostelů zkrátka nesmí. A kněží tak vymýšlejí nové způsoby, jak oslovit svoje ovečky.

Například jeden z kněží v Římě využil toho, že jeho kostel stojí poblíž většího počtu obytných domů a v neděli tak mši odsloužil ne zevnitř chrámu, ale z jeho střechy.

A díky výhodné poloze sledovaly jeho kázání z oken a balkónů desítky lidí, které doma uvěznila postupující nákaza. I papež František letos oslovil věřící pouze na dálku.

To londýnský vikář anglikánské církve Pat Allerton sedl na kolo, pověsil na něj reproduktory a zdroj energie a vyjel do ulic, aby oslovil co nejvíc lidí.

"Prostě se vydám do okolí, jezdím po svém "rajónu", kroužím ulicemi, abych lidem přinesl aspoň trochu naděje," cituje kněze agentura APTN.

Cantenburský arcibiskup Justin Welby pro změnu postavil provizorní oltář přímo u sebe v kuchyni a věřící oslovil v neděli odtud.

Londýnský kněz objíždí ulice na kole s reproduktory:

Úřady v Belgii se snaží morálku místních pozvednout tím, že prohlásily, že místní čokoládovny patří mezi nenahraditelné podniky a povolily jim i v době pandemie prodávat velikonoční zajíčky a vajíčka.

Cukrářka Genevieve Trepantová dokonce obojí spojila a začala prodávat čokoládové zajíčky s rouškami z bílé čokolády. Část vydělaných peněz navíc posílá organizaci podporující zdravotníky.