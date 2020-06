Ze zlatnictví zmizely šperky za miliony, policisté mají podezřelého!

Pražským policistům se velmi rychle podařilo zadržet muže, kterého podezírají, že se před dvěma dny proboural do klenotnictví u Václavského náměstí, odkud odnesl šperky za 30 milionů korun. Když ho muži zákona dopadli, měl část lupu u sebe.

"Po 14. hodině jsme v ulici Na Příkopě zadrželi podezřelého z krádeže ve zlatnictví, odkud zmizelo zboží za více než pět milionů korun," uvedla na dotaz TN.cz ve čtvrtek odpoledne policejní mluvčí Violeta Siřišťová.

Dodala, že když její kolegové podezřelého muže chytili, objevili u něj větší množství ukradených šperků. "Protože je způsobená škoda vyšší než pět milionů korun, hrozí dotyčnému v případě odsouzení až desetileté vězení," vysvětlila Siřišťová.

Majitel zlatnictví se krátce po "návštěvě" nezvaného návštěvníka nechal slyšet, že hodnotu zmizelých věcí odhaduje na 30 milionů korun.

Zloděj do klenotnictví v samém centru Prahy pronikl v úterý velmi brzy ráno poté, co do budovy slanil světlíkem a následně se ještě proboural zdí.

Připomeňte si vyloupení zlatnictví v reportáži: