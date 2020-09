Ze zoo přímo na porážku! Zvířata prošla peklem, holky je zachránily před smrtí

Marie, Malvína a další dobrovolníci tady pomáhají zvířatům, která doslova utekla hrobníkovi z lopaty.

Některá zvířata neměla život takový, jaký by si zasloužila. Přesně takovým se rozhodly Marie s Malvínou dát druhou šanci. Na zelené louce proto společně s přáteli a dobrovolníky vybudovaly Farmu Naděje, kde své útočiště postupně našly desítky především hospodářských zvířat. Mezi obyvatele patří například krávy, ovce, kozy, osel, prasata, kachny nebo slepice a krocani.



„Hospodářská zvířata jsou úplně stejná, jako mazlíčci, které máme doma. Proto jsme si řekli, že není nic lepšího než místo, kde lidé mohou mít se zvířaty kontakt,“ popsala myšlenku Farmy Naděje spoluzakladatelka Marie.



Cesta zvířat na farmu byla různá. Všechna ale měla jedno společné, utekla před téměř jistou smrtí. Některá měla skončit na jatkách, protože už nesloužila svému účelu, jiných se chtěl někdo jednoduše jen zbavit. Třeba kráva, která dostala jméno Jitka, měla zamířit ze zookoutku rovnou na špalek řezníkovi.



„Máme tady býčka Olivera pojmenovaného po Oliveru Twistovi. Dostal se k nám díky slečně pocházející z rodiny, která vlastní velkochov. Vzhledem k tomu, že je veganka, tak se snaží pomáhat. Když maminka Olivera rodila, vypadalo to, že zemřou oba. Nakonec telátko přežilo a díky slečně, která musela složitě přesvědčovat své rodiče, se podařilo Olivera zachránit a dostal se k nám,“ doplnila Marie.



Kvůli kapacitě však farma nemůže dát azyl všem, kteří to potřebují. Snaží se ale pomáhat i prostřednictvím svých sociálních sítí, kde například shání zvířatům nový domov. A podle Marie se to daří.



Farma Naděje funguje z darů, každá koruna se proto hodí. Můžete je proto podpořit finančním darem nebo nakoupením v e-shopu, kde najdete spoustu zajímavých doplňků. Stát se můžete i dobrovolníkem a přiložit ruku k dílu, na farmě je totiž stále co dělat. Jak taková práce dobrovolníka vypadá, se můžete podívat v pořadu Za dveřmi.