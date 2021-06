Žebříček nejvíce trendy ulic světa. Pražská Křižíkova je jedenáctá!

"Ulice možná v minulosti trpěla zanedbáváním a povodněmi, dnes je ale to ale určitě jedna z pražských ulic, kde to nejvíce žije," popsal pražskou Křižíkovu ulici magazín Time Out. Ulice je jedinečná díky svým secesním fasádám a loftovým bytům. Time Out také zmínil, že Křižíkova ulice je místo jak pro ty, kteří se chtějí v klidu projít se svým pejskem, tak pro ty, kteří si rychle potřebují koupit oběd a pak se vracejí do kanceláří. Křižíkova je zkrátka kombinací všeho.

"Bistra, espresso bary a na Karlínském náměstí u kostela sv. Cyrila a Metoděje si můžete zajít na trhy," doplnil magazín. "Nedávno zrekonstruovaný Negrelliho viadukt bude brzy domovem obchůdků a kulturních prostor, které vzniknou pod jeho oblouky,“ popsal Time Out.

Jako jedno z míst, kam by se měli návštěvníci vydat, Time Out zmiňuje mimo jiné nedaleká Kasárna Karlín. Popisuje, že na nádvoří se mohou lidé potkat s přáteli nebo mohou zajít třeba do letního kina.

Na žebříček nejvíce trendy ulic se zařadila také Passeig de Sant Joan v Barceloně, San Isidro v Havaně, legendární Sunset Boulevard v Los Angeles, Haji Lane v Singapuru nebo 30th Avenue v New Yorku.

