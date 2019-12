Žebříček nejvlivnějších žen světa: Greta skončila na úplném konci

Ačkoli Greta plní po celý rok stránky novin svými výroky o klimatu, do prestižního seznamu se dostala jen s odřenýma ušima. Přitom sotva před týdnem ji americký časopis Time označil osobností roku 2019.

Do žebříčku redakce Forbesu umisťuje významné političky, manažerky, ženy činné ve světě technologií, financí, v médiích, kultuře i filantropii. Posledních devět let mu kraluje německá kancléřka, před ní se na první pozici objevila například bývalá první dáma Spojených států Michelle Obamová nebo Condoleezza Riceová, bývalá americká ministryně zahraničních věcí. Pro zajímavost, současná první dáma Ameriky Melania Trumpová se do seznamu vůbec nedostala.

Ženy, které Forbes do svého žebříčku vybírá, nemusejí mít v rukou přímo moc, ale nelze jim upřít značný vliv. Greta Thunbergová bojuje od srpna loňského roku s nečinností v oblasti změny klimatu a povzbuzuje k podobné iniciativě miliony mladých lidí na celém světě. V seznamu ji ovšem překonaly i některé vlivné tváře popkultury, například zpevačky Rihanna (61.), Beyoncé Knowlesová (66.) a Taylor Swiftová (71.) nebo herečka Reese Witherspoonová (90.).

Greta se stala se jednou z dvaceti tří nových tváří, které se do seznamu letos dostaly poprvé. Ve svých šestnácti letech je historicky nejmladší osobností, která se v žebříčku umístila. Nováčkem v seznamu je například také slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, ta obsadila 80. pozici. Nejvýše umístěným nováčkem je bulharská politička a nedávno zvolená výkonná ředitelka Mezinárodního měnového fondu Kristalina Georgievová, Forbes jí přidělil patnáctou pozici.