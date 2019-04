Plameňáci, antilopy, hejna ptáků. To je pouštní rezervace u Dubaje

Stovky různých druhů ptáků, obří hejna plameňáků, vzácný druh antilopy i tisíce let staré archeologické naleziště. To všechno a mnohem víc nabízí pouštní přírodní rezervace a stejnojmenná poušť Al Marmoom nedaleko Dubaje.

Rezervace také trochu klame tělem - je sice v poušti, ale přesto tu jsou desítky hektarů zeleně a keřů a také spousta vodních ploch. Díky tomu sem turisté jezdí nejen obdivovat krásy pouště, ale také sledovat početná hejna plameňáků.

Součástí přírodní rezervace jsou také jezera Al Qudra, známá také jako jezera lásky. V Al Marmoomu, který je největší neoplocenou rezervací v celé zemi, žijí v ní stovky druhů ptáků a také velká stáda přímorožců arabských (druh antilopy).

Na své si tu přijdou i milovníci historie, kteří se mohou zastavit u archeologického naleziště Saruq Al Hadid. To je staré tři tisíce let a zprostředkovává tak cestu zpět časem až do doby železné.

V oblasti je také unikátní velbloudí závodiště, kde jsou "koráby pouště" navlečené do barev svých majitelů a po trati se velbloudi dokáží řítit rychlostí až 40 kilometrů v hodině. A také je poblíž beduínský tábor, který nabízí unikátní vhled do života a zvyků tohoto etnika.