Začátek školy, konec úrazů dětí? Čísla pojišťovny ukazují pravý opak!

To, že je o letních prázdninách potřeba děti více hlídat, aby se při řádění venku nepřerazily, ví asi každý rodič. Statistiky velké pojišťovny ovšem ukazují, že ještě rizikovější než červenec a srpen je pro dětské úrazy blížící se začátek školního roku!

"Poranění dětí jsou v září dokonce častější než během letních prázdnin. Ročně jich pojišťovna eviduje okolo osmi tisíc a většinou jde o zranění při odpočinkové činnosti, na hřišti, při turistice nebo sportu. Následují je ale právě nehody, které se stanou ve škole či při školních aktivitách," vypočítává mluvčí Allianz pojišťovny Václav Bálek.

Úrazů dětí přitom přibývá úměrně jejich věku. "Každý rok zaznamenáváme v září nárůst hlášení dětských úrazů o několik procent oproti ostatním měsícům v roce. Počet úrazů má také stoupající tendenci s přibývajícím věkem dítěte. Starší děti jsou totiž více bez dozoru a na rodičovské rady příliš nedají. Zároveň se s věkem mění i typy úrazů,“ vysvětluje vedoucí likvidace životního a úrazového pojištění Allianz Eva Pištíková.

U předškoláků jsou to nejčastěji tržné rány na hlavě, otřesy mozku, pohmožděniny a zlomeniny rukou - hlavně po pádech. Rodiče školáků do 15 let v létě nejvíce nahlašují úrazy po pádech z kola, in-line bruslí nebo skateboardu.

A statistiky také ukazují, že kluci jsou větší "dobrodruzi" než děvčata a ublíží si tak častěji. Pojišťovna přitom čas od času řeší i úrazy, které se týkají i velmi malých dětí.

"Osmnáctiměsíční holčička se popálila na více než pěti procentech těla, tříletý vnouček zase při běhu uklouzl pod dědečkovu sekačku, kterou mu muž přejel nohu a způsobil tak devastující poranění paty," přiblížil dva vážné úrazy Bálek.

Mluvčí Generali České pojišťovny Ivana Buriánková na dotaz TN.cz potvrdila, že úrazy se o prázdninách a v měsících s hezkým počasím týkají častěji chlapců než dívek. "Vůbec nejnáchylnější jsou pak chlapci mezi 15 a 19 lety, u dívek je tato hranice 10 až 14 let," ujasnila Buriánková. Statistiky jejího zaměstnavatele ovšem neukazují, že by v září bylo víc úrazů než o letních prázdninách. Upozornila ale na jiný znepokojivý trend.

"K častějším úrazům i během školního roku pak přispívají i nová populární vozítka. Jedná se třeba o různé druhy koloběžek. V souvislosti s tím se setkáváme zejména s pohmožděninami, tržnými ranami a zlomeninami rukou či nohou," vypočítala mluvčí pojišťovny.

Zvlášť vypíchla takzvané hoverboardy, které jsou v posledních letech hitem. Pády z nich bohužel vedou k vážnějším zraněním či zlomeninám.

"Kvůli přidanému motoru dosahuje hoverboard vyšší rychlosti, kolečka má navíc dost citlivá na povrch cesty. Ve statistikách dětských úrazů se tak hoverboardy v poslední době objevují stále častěji," přiblížila nebezpečný trend Buriánková.

Redakce TN.cz se s dotazy k dětským úrazům obrátila i na Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost. Jeho místopředseda Ctirad Kozderka odepsal, že sdružení si statistiky nevede, přidal ale zkušenost z vlastní lékařské praxe.

"Odhadem nevidím markantní rozdíl v úrazovosti dětí o letních prázdninách a na začátku školního roku. Co se týká spektra úrazů, tak dominují podvrtnutí kotníků, zlomeniny končetin, pohmožděniny, odřeniny, a to v obou obdobích asi ve stejné frekvenci. V posledních letech se často setkáváme s úrazy z trampolín (zlomeniny končetin, otřesy mozku)," vypočítal Kozderka, který působí v Kralovicích nedaleko Plzně.