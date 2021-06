Zelené střechy nejsou jen pro parádu! Slouží i jako klimatizace

"Zelená střecha je normální střecha a na ní jsou vegetační vrstvy," vysvětlil koncept zelených střech Martin Čech, specialista na zelené stavění z Nadace Partnerství. Rozsáhlé vybetonované plochy vytvářejí tepelné ostrovy, kde letní výheň komplikuje život nejen lidí, ale i živočichů a zeleně. Proto se mezi moderními trendy stále častěji dostávají zelené střechy porostlé vegetací.

Aby tak zelená střecha fungovala jako střecha a zároveň jako "zahrádka", musí mít hydroizolační vrstvu, která zabrání protékání vody a také prorůstání kořínků. Pak je také potřeba funkční vrstva, která v sobě drží vlhkost na zásobování zeleně a drenážní vrstva, která přebytečnou vodu odvede pryč. A nad tím je zkrátka substrát, tedy hlína s trávou a rostlinami.

Zelené střechy podle Čecha vznikly původně z estetického důvodu. Mají ale mnoho dalších výhod. "Zadrží poměrně dost dešťové vody a velmi příjemný benefit je také ochlazení okolí v létě. Chladí i celou budovu," vysvětluje Čech. Je to zkrátka taková přírodní klimatizace, která je navíc příznivá pro oči a duševní pohodu. Lidé to navíc často využívají jako relaxační zónu s příjemným posezením.

Jenže samozřejmě se najdou i nevýhody. Jednou z nich je dost vysoká cena, která se pohybuje až kolem dvou tisíc za metr čtvereční. Navíc ne na každé budově lze takovou střechu udělat. Také je nutné naprosto dokonalé provedení hydroizolační vrstvy, aby voda neprotékala do domu.

Ale odměnou za takovou investici je kvalitnější životní prostředí v okolí. Střecha, která je pokrytá vegetací, dokáže například zadržet 40 až 90 procent dešťové vody, a tím umožní její odpaření zpět do ovzduší. Jako první v Česku podpořilo vznik zelených střech město Brno. Nabízelo dotace firmám i soukromníkům. Momentálně je podporuje i Státní fond životního prostředí ČR.

A zelenou střechou se pyšní například i Otevřená zahrada, která je sídlem Nadace Partnerství. "Je jednodušší integrovat zelenou střechu do novostavby. Ale ani rekonstrukce nemusí být nákladná. My jsme si například v Nadaci udělali extenzivní vegetační střechy na třech venkovních dřevěných stavbách svépomocí. Zvládne to každý kutil třeba u garáží, kde černá lepenka přehřívá vzduch v mnoha vnitroblocích a zvyšuje pak i noční teploty v bytových domech," nastínil Miroslav Kundrata, ředitel Nadace Partnerství.

A v Česku existují už dokonce i soutěže, ve kterých se tyto střechy utkávají. Momentálně probíhá hlasování o Zelenou střechu roku, do které je zapojená i budova TV Nova se svými jedinečnými střešními zelenými terasami. "Do této ankety se může přihlásit veškerá zeleň, která je na vodorovné konstrukci a není spojená se zemí," potvrdila pořadatelka Jana Šimečková. Hlasovat můžete zde.

Podívejte se na fotky střešních teras TV Nova: