Nebeské divadlo v Malajsii: Oblohu rozzářil zelený meteor

Obloha se rozzářila nad městem Johor Bahru na jihovýchodě země nedaleko Singapuru. Zelený meteor se objevil jasnější, než bývá zvykem, informovala Mezinárodní meteorická organizace. Bolid byl několikanásobně zářivější než Měsíc v úplňku.

A dashcam caught a meteor in the skies above Johor Bahru, Malaysia pic.twitter.com/idvPVjFnFC