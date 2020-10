Železné tyče a dělobuchy, tak vypadal útok na policejní stanici

Video zachycuje příval ohňostrojů odpalovaných na policejní stanici v Champigny-sur-Marne, asi 15 kilometrů jihovýchodně od centra Paříže. Zhruba 40 ozbrojených lidí se pokusilo za pomoci kovových tyčí dostat do stanice, ale nepodařilo se jim to. I přes to, že útočníci házeli na budovu nejrůznější pyrotechniku a dokonce stříleli minometem, žádný z policistů naštěstí nebyl zraněn. Poškozený byl z velké části policejní majetek a civilní auta.