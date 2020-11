Železničáři kácí stromy, ohrožují prý bezpečnost. Ekologové protestují

Ochránci přírody kritizují masivní kácení stromů kolem železničních tratí. Správa železnic se hájí tím, že postupuje podle zákona a předchází tak mnohem větším škodám. Každý rok totiž na tratě popadají stovky stromů a drážní inspektoři tak musí vyšetřovat asi 80 případů ročně, kdy do takové překážky vlaky narazí.

Jsou to tři roky, co jen za několik hodin trvající vichřice na koleje popadalo 200 stromů, několik vlaků do nich narazilo a škodu spočítaly České dráhy na 11 milionů. Cestující byli nazlobení.



Už tehdy začal Drážní úřad ČR (DUČR) mluvit o nutnosti pokácet všechny stromy do vzdálenosti desítek metrů od kolejí. A pokud by majitel stromů nesouhlasil, úřad hrozil exekucemi.



Průměrná čísla nebezpečnost stromů v blízkosti kolejí potvrzují. "V průměru dojde k 768 pádům stromů na trať ročně. Z toho je vedeno jako mimořádná událost v průměru 77 případů ročně," vyložila Nela Friebová ze Správy železnic.



Loni poslanci kácení posvětili a Správa železnic s tím začala. Zabrání tak prý mnohamilionovým škodám i možným zraněním cestujících. "Za loňský rok došlo k odstranění 43 249 vzrostlých stromů," dodala Friebová.



Pro ochránce přírody je plošné kácení nepřijatelné. Podle nich stačí pokácet jen ty stromy, které jsou staré, nestabilní a hrozí pádem.

Zatímco novela zákona, která platí od ledna, Správě železnic stromy v dopadové vzdálenosti od kolejí kácet umožňuje, Nejvyšší správní soud rozhodl, že k zemi můžou jít jen ty stromy, které přímo provoz na trati ohrožují. Ty ostatní může Správa železnic pokácet až tehdy, pokud s tím souhlasí Orgán ochrany přírody.