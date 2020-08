POUTÁK NA 9.30 Železničáři prorazí tunel na Táborsku, sledujte přenos na TN.cz

Tunel u Mezna je součástí úseku Sudoměřice – Votice na modernizovaném 4. železničním koridoru. Tunel měří 840 metrů a jeho ražba začala vloni v září. Tou dobou stavební firmy razily už také nedaleký tunel Deboreč, který měří 660 metrů.

Modernizace železničního úseku byla v těchto místech nutná. Stará trať má jen jednu kolej a klikatí se v terénu, díky tunelům ji Správa železnic může narovnat a zdvojkolejnit. Rychlost se zvýší na 160 km/h, cesta expresem z Prahy do Tábora by se měla zkrátit na necelou hodinu. Správa železnic bude prověřovat i to, jestli by se v modernizovaném úseku nedala výhledově zvýšit rychlost na 200 km/h.

Slavnostního proražení tunelu se u portálu na straně směrem k obci Mezno zúčastní také vicepremiér, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček. Prorážení můžete sledovat živě na TN.cz, přímý přenos začne v 9:30.

Tunel Mezno je jedna z posledních staveb, kterou na IV. koridoru zbývá dokončit. Modernizovaný úsek Sudoměřice – Votice měří bezmála 20 kilometrů. Stavba byla zahájena v roce 2018, skončit by měla v srpnu příštího roku. Další rok budou ještě stavbaři okolí trati upravovat.



Podívejte se na vizualizaci modernizovaného úseku: