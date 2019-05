Zeman chce s odvoláním Staňka počkat až na konec vyšetřování

Prezident Miloš Zeman navrhl premiéru Andreji Babišovi (ANO), aby počkal s odvoláním ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD) na výsledky prověřování trestního oznámení, které ministr podal. Zeman to napsal Babišovi po úterním odmítnutí Staňkovy demise. Babiš se asi ve čtvrtek kvůli dalšímu postupu sejde s šéfem ČSSD Janem Hamáčkem, který ho už písemně požádal o Staňkovo odvolání. Hovořit chce i s Michalem Šmardou (ČSSD), jehož chce Hamáček za Staňkova nástupce. To premiéra překvapilo, protože Šmarda byl proti vstupu ČSSD do vlády s ANO. Staněk chce zatím pokračovat v přípravě tendru na ředitele Národní galerie Praha.

Zeman zdůvodnil odmítnutí Staňkovy demise tím, že ministr odhalil ve svém resortu "závažná ekonomická pochybení" a neměl by být za tato odhalení trestán. "Pro další postup doporučuji vyčkat výsledků trestního oznámení, které docent Staněk podal ve věci rozkrádání ve svém resortu," napsal prezident Babišovi.

Ministr podal trestní oznámení na bývalého ředitele Národní galerie Praha Jiřího Fajta i na dva bývalé ředitele Muzea umění v Olomouci Michala Soukupa a jeho předchůdce Pavla Zatloukala. Babiš ale dnes před novináři hovořil pouze o trestním oznámení na Fajta. Prezident mu v dopisu napsal, že Staněk neudělal nic špatného, rozkryl údajné praktiky, které jsou v rozporu se zákony a podal trestní oznámení. "Že zkrátka Národní galerie nefungovala ekonomicky transparentně, to je ten důvod, proč prezident odmítl tu demisi," řekl Babiš. Policie trestní oznámení prověřuje.

Babiš potvrdil, že v souladu s koaliční smlouvou požádá prezidenta, aby Staňka odvolal. Chce se sejít s Hamáčkem i se Šmardou, jehož nominaci označil za zvláštní. "Pan Šmarda byl zásadně proti vstupu ČSSD do vlády, tak mě překvapuje, že je nominován do vlády. Vystupoval velice negativně vůči vládě ČSSD s hnutím ANO, tak určitě budu mít zájem se s ním setkat a vyslechnout, jak to v té vládě myslí," řekl dnes novinářům Babiš.

Staněk v polovině měsíce oznámil, že rezignuje ke konci května poté, co čelil kritice části odborné veřejnosti i politiků za odvolání Fajta a Soukupa. V rezignačním dopise ale napsal, že tak činí na žádost Hamáčka. Staněk dnes rádiu Frekvence 1 řekl, že odmítnutím demise podle něj prezident ocenil jeho práci. Nyní je podle Staňka další postup na ostatních a on sám bude pokračovat v práci na ministerstvu, dokud bude moci. "Pracuji na úkolu, který jsem dostal, tedy přípravě výběrového řízení na ředitele Národní galerie Praha," řekl rádiu. Ministr už dříve slíbil, že do konce května zřídí odbornou radu a do konce června vypíše výběrové řízení.

Místopředseda ČSSD a starosta Nového Města na Moravě Šmarda svou případnou účast ve vládě ČSSD a ANO vnímá jako možnost zkusit prosazovat stranický program a uklidnit spory v kultuře. Nechce ale, aby jeho jméno konflikty ještě prohloubilo. Politika není černobílá, reagoval na Babišovu kritiku. Ve stranickém referendu o účasti ČSSD ve vládě společně s ANO byla místní organizace Nové Město na Moravě proti. Na Vysočině ale byla v menšině.

"Pan Babiš vnímá všechno emotivně a osobně. Politika není tak jednoduchá, že se dělí na lidi, kteří milují vůdce a kteří nenávidí vůdce. Takhle já to vnímat neumím," uvedl. Účast ve vládě zvažuje, aby se pokusil uklidnit spory v kultuře. Nechce, aby jeho jméno "nesmyslnou válku" prohloubilo. "Pokud by moje jméno mělo být důvodem k tomu, proč konflikty kolem kultury mají pokračovat, tak raději ať se přijde s jiným jménem. Na druhé straně by nebylo dobré, aby tohle pokračovalo donekonečna, aby pan Hamáček nosil jména a pan Babiš se hrabal v jejich životopisech a zkoumal, jestli se náhodou někdy nevyjádřili proti němu," řekl ČTK Šmarda.

Pokud se Šmarda stane ministrem kultury, měl by podle kritiků jeho předchůdce urychleně iniciovat setkání odborníků. Ti by měli určit možné změny ve struktuře řízení Národní galerie Praha a vyjádřit se také k podobě výběrového řízení na post ředitelů NGP a Muzea umění Olomouc. "Dosavadní vyjádření Michala Šmardy považujeme za šťastná, zásadní je především uklidnění situace a zahájení transparentního jednání s odbornou veřejností, respektive vyslyšení jejích názorů," uvedli dnes iniciátoři petice, která po odvolání šéfů dvou významných kulturních institucí žádala Staňka o jednání a vyzývala ho k rychlému konkurzu na jejich nástupce.