Zeman chce vetovat daňový balíček, ten ale ještě neprošel ani Senátem

Prezident Miloš Zeman na úterní schůzce oznámil ministryni financí Aleně Schillerové (za ANO), že bude vetovat daňový balíček. Ten však po schválení Poslaneckou sněmovnou zatím neprošel Senátem. Schillerová už dřív požádala senátory, aby zákon vrátili do dolní komory k úpravám.

Zeman nesouhlasí s podobou daňového balíčku, který předminulý týden schválila Sněmovna. Schillerové v úterý řekl, že ho bude vetovat.

"Prezident republiky Miloš Zeman přijal na Hradě ministryni financí Alenu Schillerovou. Oznámil jí, že se rozhodl vetovat daňový balíček, a to především z důvodu zvýšení daňové slevy na poplatníka, která podle názoru prezidenta republiky výrazně narušuje rozpočtovou stabilitu," uvedl na twitteru hradní mluvčí Jiří Ovčáček.

Balíček má zrušit superhrubou mzdu, snížit daň z příjmu na 15 a 23 procent a zvýšit slevu na poplatníka.

Aby ho však mohl Zeman vetovat, musel by s ním nejprve souhlasit Senát. To se ještě nestalo. Ministryně financí navíc před týdnem uvedla, že horní komoru požádá o úpravu nebo vrácení balíčku do Sněmovny.

"Zvýšení slevy na poplatníka, které bylo schváleno společně se snížením daně z příjmu, je podle mého názoru chyba. Mít obojí prostě není možné. Požádám proto Senát, aby návrh upravil a zvýšení slevy vypustil," prohlásila Schillerová.

Prezident vidí problém i v tom, že vláda z návrhu vypustila pouze dvouletou platnost. "Kromě toho prezident republiky vyjádřil nespokojenost nad tím, že navzdory dohodě nebyla v zákoně o dani z příjmů explicitně uvedena doba platnosti tohoto zákona," uzavřel Ovčáček.

Schillerová se k výsledku jednání se Zemanem zatím nevyjádřila.