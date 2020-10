Zeman jmenuje Prymulova nástupce. Babiš Blatného hned uvede do úřadu

Stávajícího ministra zdravotnictví Romana Prymulu (za ANO) ve funkci vystřídá uznávaný lékař Jan Blatný. Ministrem ho ve 12 hodin v Lánech jmenuje prezident Miloš Zeman. Premiér Andrej Babiš (ANO) ho hned poté uvede do úřadu. Tisková konference je plánovaná na 13:30.

Prezident Zeman nového ministra uvítá v Lánech dnes v poledne a předseda vlády ho obratem uvede do funkce. Jan Blatný v čele zdravotnického resortu vystřídá epidemiologa Romana Prymulu, jehož odvolání navrhl premiér Babiš. Prymulovi možná zůstane alespoň funkce poradce nebo člena expertního týmu.

Blatný je odborník na dětskou hematologii a přednosta oddělení dětské hematologie a biochemie ve Fakultní nemocnici Brno, kde zároveň zastává funkci zdravotnického náměstka. Premiér Babiš jeho odvaze převzít během epidemie funkci ministra zdravotnictví vysekl poklonu.

"Oceňuji kuráž pana Jana Blatného, který akceptoval mou nabídku vést ministerstvo zdravotnictví. Přichází ve velmi těžké situaci pro celou naši zem, přesto má kuráž a energii do toho jít. Toho si vážím, a když vidím, jak rychle se zapojil do práce, jsem přesvědčen, že to zvládne," napsal na svůj twitter.

Prymulovi "zlomily vaz" fotografie deníku Blesk, které ministra zachytily, jak v noci vychází z uzavřené restaurace a odjíždí služebním autem, navíc bez roušky. Ve funkci vydržel pouhých 38 dní. Jeho nasazení během pandemie ale prezident ocenil nejvyšším státním vyznamenáním, Řádem bílého lva.

Na Vyšehradě se Prymula tehdy setkal s předsedou poslaneckého klubu ANO Jaroslavem Faltýnkem a Jiřím Havrlantem, ředitelem ostravské fakultní nemocnice. Za své selhání si končící ministr zdravotnictví vysloužil obrovskou kritiku.