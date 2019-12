Trestní stíhání předsedy vlády! Možných scénářů je několik

Pro rodinu a blízké premiéra Babiše vyšetřování dotační kauzy Čapí hnízdo definitivně končí - pro Andreje Babiše a jeho poradkyni přes dotace Janu Mayerovou, znovu začíná. "Před několika měsíci prezident avizoval, že "kdyby se do toho vrtalo," do kauzy by vstoupil - a premiérovi udělil abolici. Premiér se ale už tehdy nechal slyšet, že by ji nepřijal. A dnes to zopakoval," řekl nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman.



V opačném případě - tedy kdyby ji přijal - by si ji musel také sám podepsat. Anebo kontrasignací pověřit některého člena své vlády. "Právo a pravomoc abolice je takový naprostý unikát historický, protože to je pozůstatek absolutistické monarchie a tak vždycky přežíval - tím že nebyl používán, se mu nevěnovala pozornost," řekl Kubáček.

Zda je možnost abolice stále ve hře - zatím prezident Miloš Zeman prozradit nechtěl. Nejprve se zřejmě chtěl poradit s premiérem. “Volá mi pan prezident,“ řekl Babiš a ukončil rozvor. TV Nova po telefonátu s prezidentem Andrej Babiš napsal, že hlava státu řízení zastavovat nebude.



"Požádal jsem ho, aby to nenavrhoval a prezident má na to stejný názor," řekl Babiš. K rozhodnutí nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana se ale prezident oficiálně vyjádří až ve čtvrtek. Zda budou premiér a jeho poradkyně v oblasti dotací Mayerová nakonec zbaveni obvinění, nebo postaveni před soud - bude záviset na dalším vyšetřování. Dozorující státní zástupce na dopracování žádnou lhůtu nemá.

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman dnes zrušil rozhodnutí Státního zástupce Šarocha z letošního září o zastavení stíhání.

Kauza Čapí hnízdo: O farmu Čapí hnízdo se poslední čtyři roky zajímá policie kvůli podezření, že měla neoprávněně čerpat padesáti milionovou Evropskou dotaci, na kterou ale v té době neměla mít nárok.



Andrej Babiš promluvil o kauze v Televizních novinách.

Obnovení trestního stíhání Andreje Babiše v kauze Čapí hnízdo vyvolalo rozruch na české politické scéně. Opoziční ODS, Piráti a TOP 09 vyzývají premiéra, aby odstoupil z čela vlády.



Ke kauzám premiéra se v Televizních novinách vyjádřil i místopředseda pirátské strany Mikuláš Ferjenčík.