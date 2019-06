Zeman na Vysočině: Kritizoval demonstraci, vozil ho golfový vozík

Miloš Zeman přijel s chotí Ivanou na Krajský úřad na Vysočině v půl jedenácté. "Nohy už mě moc neslouží, ale hlava ještě pořád funguje," glosoval prezident svoje potíže s chůzí. Návštěvu začal soukromou schůzkou s hejtmanem a jeho ženou.

I novináře čekala přísná bezpečnostní prohlídka. Kamery a fotoaparáty očichával pes vycvičený na vyhledávání výbušnin. Pak už prezident mířil na setkání s krajskými zastupiteli. Mezi budovami ho převážel golfový vozík. Ten prezidentský má i majáček.

Prezident se vyjádřil i k nedělní demonstraci na Letné. "Vláda se mění v demokratické svobodné společnosti demokratickými svobodnými volbami, nikoli demonstracemi," řekl Zeman.

Odvolání premiéra je podle něho možné jen vyslovením nedůvěry v Poslanecké sněmovně. "Podle počtu hlasů to na to zatím nevypadá. Anebo musí být poražen ve volbách, což se také nezdá býti pravděpodobné," řekl Zeman. Myslí si, že vláda vydrží až do příštích voleb.

Jako dar dostal prezident dárkový koš s regionálními potravinami. V úterý má v plánu ještě návštěvu Humpolce. Tam se při veřejné debatě setká i s místními obyvateli. Ve středu jeho cesta Vysočinou pokračuje návštěvou Okříšek a Vladislavi na Třebíčsku a Kadolce na Žďársku.