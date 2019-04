Zeman s delegací dorazil do Číny. Jágr se sejde s čínskými hokejisty

Prezident Miloš Zeman příletem do Pekingu zahájil pátou návštěvu Číny. Ve čtvrtek se setká například se zástupci vedení Bank of China a společnosti CITIC, během nichž by podle prezidentova kancléře Vratislava Mynáře měla být podepsána memoranda o miliardových čínských investicích.

Večer se hlava státu zúčastní recepce na české ambasádě, na které bude zahájena oslava 70. výročí navázání česko-čínských diplomatických styků.Zeman ve funkci prezidenta zavítal do Číny již popáté.

Hlavním cílem jeho cesty je účast na konferenci věnované projektu nové Hedvábné stezky, která by měla mimo jiné dopravně propojit Čínu s evropskými i asijskými zeměmi. Na programu má také setkání s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem.

Český prezident je znám svým příklonem k ekonomické spolupráci s Čínou. V minulosti sliboval příliv čínských investic za více než 200 miliard korun, čínské firmy ale v České republice investovaly výrazně méně peněz.

Zejména opoziční politici proto poukazují na sporné přínosy sbližování některých českých politiků s Čínou. Ke kritikům se přidal i premiér Andrej Babiš. Zklamání z výše investic vyjádřil minulý týden v rozhovoru s čínskou televizí CCTV i sám Zeman.

Podle Mynáře by se měly investice v dalších letech zvyšovat. Společnost CITIC po převzetí firmy CEFC, která se dostala do potíží po vyšetřování svého zakladatele a Zemanova poradce Jie Ťien-minga, slíbila, že bude pokračovat v předešlých aktivitách CEFC Europe v České republice a přidá k nim nové projekty.

"Můžu potvrdit, že s velkou pravděpodobností dojde dnes k podepsání dohody, která bude znamenat konkrétní investice ve prospěch České republiky ve výši asi jedné miliardy amerických dolarů (asi 23,1 miliardy korun)," řekl Mynář.

Memorandum bude podle něj podepsáno při dnešní návštěvě Zemana ve společnosti Bank of China, která bude garantovat finance umožňující investice prostřednictvím CITIC Europe v České republice.

"Bude to fond, který bude společně spravován společností CITIC ve prospěch České republiky. Budou to peníze, které budou alokovány z Bank of China a částečně CITIC," řekl. Bank of China se podle něj zaváže, že během dvou let prostřednictvím CITIC Europe investuje do významných projektů v České republice miliardu dolarů.

Zároveň by měla být podepsána dohoda mezi Bank of China a Hospodářskou komorou ČR, na základě které bude Bank of China během tří let investovat do projektů českých společností "řádově dvě miliardy eur".

"Nebude to klasické úvěrování, znamená to garanci ze strany Bank of China pro Hospodářskou komoru, že pakliže budou kvalitní projekty v rámci českých firem v České republice, tak dojde k financování těchto projektů v České republice," řekl kancléř. Memorandum bude podle něj obsahovat "časový i finanční rámec".

V neděli se Zeman setká s čínským prezidentem. Podle Mynáře bude jedním z témat jednání podpora českých podnikatelů, kteří mají zájem o vstup na specifický čínský trh. Za jeden z cílů schůzky označil snahu o otevření "kratší, snazší a lepší cesty" pro české podnikatele. Do Číny již ve středu přiletěla česká podnikatelská delegace pořádaná Hospodářskou komorou, účastní se jí zástupci asi 60 firem.

Součástí delegace českého prezidenta v Číně je i pět českých ministrů nebo například Jaromír Jágr, který by se měl stát tváří turnaje v ledním hokeji na olympijských hrách pořádaných Pekingem v roce 2022. Společně s manželkou prezidenta Ivanou Zemanovou a českými představiteli hokeje se dnes setká s čínskými hokejisty a hokejovými funkcionáři.

Na české ambasádě v Pekingu se dnes také uskuteční slavnostní recepce pro několik set lidí. Podepsáno během ní bude několik memorand. Jedno z nich by se mohlo týkat otevření pátého leteckého spojení mezi Českou republikou a Čínou.

Linka by měla propojit Prahu s jihočínským Šen-čenem. Zeman se také krátce setká s Marošem Šefčovičem, neúspěšným kandidátem na slovenského prezidenta. Zeman ho před volbou podpořil. Šefčovič je v Pekingu z pozice místopředsedy Evropské komise.