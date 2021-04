Zeman odmítl předčasné volby. Řekl, co bude, když padne vláda

Mezi opozičními stranami se hovoří o hlasování o nedůvěře vládě a dokonce i o možném rozpuštění Poslanecké sněmovny. Podle prezidenta Zemana by ale i přes vyslovení nedůvěry kabinet v demisi dovládl do voleb, řekl to v nedělní Partii TV Prima. Podobně nahlíží na rozpuštění Sněmovny, kde podle něj záleží na jeho rozhodnutí, s tím ale nesouhlasí odborník na ústavní právo.

Část opozice volá po tom, aby vláda požádala znovu o důvěru, jinak budou poslanci hlasovat o vyslovení nedůvěry. V případě, že by vláda důvěru nezískala, by pak koalice SPOLU chtěla jednat s prezidentem o sestavení úřednické vlády. Piráti dokonce hovoří o rozpuštění Sněmovny a předčasných volbách.

Prezident ale vidí situace jinak a i nadále by nechal dovládnout vládu Andreje Babiše. "Pokud by vládě Andreje Babiše byla vyslovena nedůvěra, vzhledem k tomu, že do řádných voleb zbývá několik měsíců, tak nechám tuto vládu dovládnout v demisi," sdělil prezident v nedělní Partii na TV Prima.

Vyjádřil se také k rozpuštění Sněmovny. "Spekulace o tom, že je 120 hlasů, které umožňují rozpuštění Sněmovny, je naprosto mylná. Víte proč? Protože kdyby si tito naivové přečetli Ústavu, tak by zjistili, že v takovém případě prezident republiky může, ale nemusí Sněmovnu rozpustit. Takže by platilo totéž," doplnil prezident s tím, že není vhodné dělat chaos před řádnými volbami.

Prezident se opírá o článek 35 Ústavy České republiky. První bod konkrétně říká, že prezident republiky může za určitých okolností rozpustit Poslaneckou sněmovnu. Bod druhý ale říká, že prezident republiky Poslaneckou sněmovnu rozpustí, navrhne-li mu to Poslanecká sněmovna usnesením, s nímž vyslovila souhlas třípětinová většina všech poslanců.

"Pan prezident má pravdu a nemá pravdu podle toho, o jakém případu rozpuštění Sněmovny je řeč. Pokud to byly ty čtyři původní, ty tam jsou od roku 1992, respektive 1993, tak ty jsou skutečně svázány s tím slovem "může", to je třetí neúspěch vlády nebo úplná paralýza Sněmovny, ale každopádně od roku 2009 je v Ústavě i ustanovení, to je ten odstavec 2, to se týká případu, kdy se usnese třípětinová většina poslanců, že prezidentu navrhne rozpuštění Sněmovny, tam už není "může", ale "rozpustí". V poslední době je řeč právě o třech pětinách poslanců, tak tam se prezident republiky úplně netrefil," vysvětlil ústavní právník Jan Kysela.

Ústava nicméně nestanovuje, za jak dlouho musí prezident o rozpuštění Sněmovny rozhodnout. V roce 2013, kdy byla Poslanecká sněmovna rozpuštěna, prezident Zeman vydal rozhodnutí za týden.

"Což je taková doba ještě, řekl bych, přijatelná, ale spíš mezní. Musíte-li to udělat, tak příliš důvodů k přemýšlení nemáte snad s výhradou toho, že se díváte do kalendáře, jak vám vychází volební dny," doplnil Kysela s tím, že je třeba nahlížet na to, aby rozpuštění Sněmovny vzhledem k tomu, že se volby konají většinou v pátek a v sobotu, nezpůsobilo zbytečný chaos.

"Ten prostor, řekněme týden, bez problémů, delší už s velkým otazníkem," shrnul Kysela.

Třetí bod stejného článku pak říká, že Poslaneckou sněmovnu nelze rozpustit tři měsíce před skončením jejího volebního období. Prezident by tedy musel Poslaneckou sněmovnu rozpustit nejpozději do začátku července. Celý proces by se tak musel stihnout za přibližně dva a půl měsíce. Navíc nejprve musí projít nový volební zákon, protože Ústavní soud shodil ten původní, který podle soudců zvýhodňoval velké strany a vytvářel nerovnosti.

