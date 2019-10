Zeman chce změnit Ústavu, aby mohl zákony navrhovat i prezident

Miloš Zeman by rád rozšířil prezidentské pravomoci. Mimo jiné by chtěl, aby hlava státu mohla navrhovat zákony. Řekl to poslankyni Kateřině Valachové, která předsedá stálé sněmovní komisi pro Ústavu. Aby taková změna prošla, musela by ji podpořit většina poslanců i senátorů. Část pravicové opozice to ale odmítá.

V Česku mohou zákony navrhovat vláda, poslanci, senátoři nebo pražské a krajská zastupitelstva. Hlava státu tuto pravomoc nemá a to by chtěl Miloš Zeman změnit. "Prezident republiky by měl zájem o to, aby prezident republiky měl možnost podávat návrhy zákonů," uvedla poslankyně Kateřina Valachová (ČSSD).

"Taková nová úprava by platila až pro příštího prezidenta republiky. V každém případě by to umožnilo prezidentu republiky operativně reagovat na situace, kdy politická scéna není schopná se například dohodnout na nějakém návrhu zákona," vysvětluje mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček.

Upravit by se kvůli tomu musela Ústava a to znamená, že by pro změnu musely hlasovat výrazné většiny obou komor Parlamentu. "Ty kompetence, které má prezident, jsou dostatečné, a nemám informace, že by někdo z parlamentu něco takového navrhoval," vyjádřil se premiér Andrej Babiš.

Prezidentův nápad podporuje například hnutí SPD. Naopak pro občanské demokraty je nepřijatelný. "Já jsem velmi skeptický k úpravám Ústavy. Dokážu si představit jedinou úpravu v tomto smyslu, pokud mluvíme o prezidentovi, a to je změna přímé volby na nepřímou," prohlásil předseda ODS Petr Fiala.

"Podporujeme tu myšlenku, aby mohl mít legislativní iniciativu také prezident, protože je přímo volený a má největší mandát od občanů České republiky," tvrdí předseda SPD Tomio Okamura.

Pokud by prezident takovou pravomoc skutečně získal, tak by podle Pirátů musel chodit například na poslanecké interpelace, které by jistě přítomnost hlavy státu oživila, a to i pro diváky z řad veřejnosti. "Sněmovna má už teď problém projednat veškeré návrhy, které se zde za rok objeví," řekl místopředseda Pirátů Vojtěch Pikal.

Prezident mohl zákony sám navrhovat v době československé federace. Václav Havel toho několikrát využil, ale žádný vlastní zákon neprosadil. V Evropě takovou pravomoc mají polský a bulharský prezident.