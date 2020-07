Zemanovi a vládě nevěří více lidí než před epidemií, ukázal průzkum

Prezidentovi Miloši Zemanovi klesá důvěra občanů. Zatímco ještě v březnu mu věřilo plných 50 procent Čechů, v červnu číslo kleslo na 44 procent. "Nedůvěru prezidentovi republiky vyslovilo 53 % respondentů, v tom 30 % spíše a 23 % rozhodně," uvádí CVVM ve výsledcích průzkumu.

Zemanovi častěji důvěřují lidé starší 60 let, lidé se středním vzděláním či vyučením bez maturity, důchodci a obyvatelé Zlínského a Moravskoslezského kraje. Mezi jeho příznivce také obvykle patří voliči hnutí ANO, ČSSD nebo KSČM. Vyšší nedůvěru nebo nižší důvěru k hlavě státu mají lidé ve věku od 20 do 44 let, studenti, podnikatelé, Pražané a voliči ODS nebo Pirátů.

Důvěra vládě Andreje Babiše se během koronavirové pandemie dostala z 45 procent na 40 procent. Pouze 8 procent lidí jí však věří "rozhodně", zbytek, tedy 38 procent, "spíše".

Jak Češi věří nebo nevěří ústavním institucím (červen 2020):

Dvě procenta ubyla také Poslanecké sněmovně (32 procent) a stejně na tom je Senát (34 procent).

"Podstatně lépe jsou na tom obecní zastupitelstva, případně zastupitelstva městských částí a starostové. Důvěra k nim dosahuje úrovně tří pětin. Konkrétně v případě obecních zastupitelstev podíl důvěry dosahoval 60 procent," píše se v analýze.

Úplně největší důvěře se tradičně těší starostové, věří jim 61 procent občanů. "Starostové mají zvýšenou důvěru nebo sníženou nedůvěru u mladých ve věku 15 až 19 let, studentů, dotázaných z obcí do 800 obyvatel a rovněž z velkých měst s populací nad 80 tisíc," zjistilo CVVM.

Spokojených s aktuální politickou situací v Česku je 20 procent občanů, z toho pouze 2 procenta "vemi" a zbytek "spíše". Nespokojených je 44 procent, 34 procent lidí není ani spokojeno, ani nespokojeno. Dvě procenta uvedly "nevím".