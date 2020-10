Zemanův mluvčí mlží o 28. říjnu, o výjimce rozhodne tajný dokument

Pražský hrad by mohl dostat výjimku od ministerstva zdravotnictví z platných protiepidemických nařízení, aby prezident Miloš Zeman mohl 28. října předat státní vyznamenání. Resort o tom rozhodne na základě neveřejného stanoviska pražské hygieny. Stane se tak nejpozději na začátku přšítího týdne, řekl TN.cz hradní mluvčí Jiří Ovčáček. O dalších detailech akce, jejíž konání si Zeman velmi přeje, ale mluvit odmítl.

Prezident Miloš Zeman se domnívá, že přerušit tradici a neudělit 28. října státní vyznamenání by bylo ostudné. Uspořádání ceremoniálu na Pražském hradě by ale bylo v rozporu se současnými vládními nařízeními proti šíření koronaviru. Akce by musela dostat výjimku.

Zda se událost příští týden opravdu uskuteční, se zatím na Hradě neví. "O aranžmá 28. října doposud není rozhodnuto. Stane se tak nejpozdějí začátkem příštího týdne," řekl prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

Na dotaz, kdo bude mít konečné slovo, nechtěl odpovědět. "Vyčkejte si, až oficiálně oznámíme podrobnosti. Do té doby nebudu poskytovat dílčí komentáře," prohlásil.

Pražská hygienická stanice o 28. říjnu přímo rozhodovat nebude. "My nejsme kompetentní udělovat jakékoliv výjimky z krizového opatření vlády," řekl TN.cz její mluvčí Zbyněk Boublík. Hygienici ale na žádost ministerstva zdravotnictví k zamýšlené akci na Hradě vypracovali "dílčí, odborné, výhradně vnitroresortní neveřejné stanovisko".

Právě resort, v jehož čele stojí Roman Prymula (za ANO), je oprávněn konání ceremonie udělování státních vyznamenání povolit, anebo zakázat. A učiní tak na základě stanoviska pražské hygieny.

"Ministerstvo zdravotnictví si k ceremoniím spojených s datem 28. října vyžádalo stanovisko místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví, kterým je Hygienická stanice hlavního města Prahy," potvrdil mluvčí ministerstva Kryštof Berka.

Z jeho vyjádření však vyplývá, že se stanoviskem nikdo z resortu zatím nezabýval, přestože o něm hygiena informovala už 16. října. "Následně se s materiálem ministerstvo zdravotnictví seznámí a rozhodne, zda tato událost dostane výjimku z opatření, které se na konání hromadných akcí momentálně vztahuje," doplnil Berka.

Premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) se prezidentovi minulý týden na zámku v Lánech pokoušeli ceremoniál rozmluvit. Zeman si na něm trvá, přistoupil ale na to, že by proběhl v omezeném režimu. Definitivní rozhodnutí ale musí udělat Prymulovo ministerstvo.