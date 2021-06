Zemdlelý turistický ruch v Česku má nastartovat masívní vládní kampaň

Podnikatelé si stěžují, že vláda zapomíná na podporu turistického ruchu, hlavně co se týče zahraničních turistů. Kampaň, která má cizince přilákat do Prahy a dalších měst, se prý rozjede v létě.

Majitelé pražských restaurací a hotelů musí i po rozvolnění protiepidemických opatření bojovat o své zákazníky. Výrazně jim totiž chybí zahraniční turisté. "V loňském roce byla v tomto období obsazenost zhruba kolem 20 procent. V letošním roce je to ještě horší. Pokud toto léto má být aspoň částečně úspěšné, pak je naprosto nezbytné, abychom rozhýbali příjezdový cestovní ruch," srovnal Václav Stárek z Asociace hotelů a restaurací (AHR).



Podle asociace chybí nejen turisté z Evropské unie, ale i ze Spojených států, Asie nebo Ruska. Vládní kampaň, která by měla turisty do Česka přilákat, by se měla rozjet už za několik týdnů.



"Připravujeme kampaň jak na domácí turismus, tak na zahraniční turismus. Ta zahraniční část startuje v polovině června. Padesát milionů korun jde jen na ty okolní země, které jsou nejdůležitější zejména pro naše regiony," přiblížil ředitel agentury CzechTurism Jan Herget.



Úbytek turistů z cizích zemí je v hlavním městě znát prakticky všude. Jak na památkách, tak v soukromých podnicích. Odrazilo se to například na cenách, některé podniky musely zlevnit i o více než 50 procent.



Zahraniční turisté nechybí jen pražským podnikatelům. "Propad, co se týče cestovního ruchu, je v Krumlově ohromný. V roce 2020 se jednalo primárně o české turisty a troufám si říct, že tento rok to bude to samé," zhodnotila hotelová manažerka Adéla Kubíková.



Hoteliéři a restauratéři tvrdí, že bez zahraničních turistů se do normálu, na který jsou zvyklí, nedostanou.