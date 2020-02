Země má nový miniměsíc, vědci si ho všimli až po třech letech

Na oběžné dráze Země začíná být pořádně živo, kromě toho, že tam lidstvo vysílá stále větší množství satelitů, příkladem je síť Starlink, si vědci všimli, že Země zachytila další vesmírný objekt.

Kromě Měsíce nás obíhá těleso, které je označováno jako 2020 CD3, podle portálu Sciencealert má kolem 1,9 až 3,5 metru. Dráha, po které kolem nás tento miniměsíc obíhá, napovídá, že je těleso na naší oběžné dráze už tři roky.

Je dost náročné spatřit takto malé asteroidy, kolem Země se jich mihne ohromné množství, jen málo se jich zachytí v našem gravitačním poli, některé se jen otočí a zase zmizí, jiné vstoupí do atmosféry a shoří.

I tento objekt čeká podobný osud, podle některých modelů se nakonec miniměsíci podaří uniknout a z naší oběžné dráhy zmizí ve vesmíru.

Here's an animated GIF of our new mini-moon 2020 CD3, discovered by @WierzchosKacper. Rotating frame keeps the Earth/Sun line stationary. Orbital elements courtesy of IUA MPEC. https://t.co/dok3jn3G9hhttps://t.co/x1DXWLq2vm pic.twitter.com/O3eRaOIYjB