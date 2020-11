Země zpřísňují opatření! Itálie zavedla zákaz nočního vycházení

Itálie od čtvrtka zavádí noční zákaz vycházení. Opatření má platit do 3. prosince. Italové můžou domov opustit jen kvůli cestě do práce, nebo ze zdravotních důvodů. Země kvůli rozdílům mezi regiony zavádí systém semaforu.

Pravidla se změní také ve vozech hromadné dopravy. Nově smí cestující obsadit maximálně 50 procent kapacity, výjimka platí pro školní autobusy. Střední školy přešly na distanční výuku.



"Zvyšuje se počet bezpříznakových případů a klesá procento hospitalizovaných na jednotkách intenzivní péče, ale počty nakažených neustále rostou, a je tak možné, že některé regiony by brzy mohly překročit kritickou hranici kapacity nemocnic. Musíme okamžitě jednat,“ tvrdí italský premiér Giuseppe Conte.



Do měsíční uzávěry vstupuje ve čtvrtek také Anglie. Ve Velké Británii ve středu na koronavirus zemřelo téměř 500 lidí, což je jeden z nejvyšších počtů úmrtí za jeden den v Evropě.



Spojené státy vůbec poprvé od vypuknutí epidemie překročily sto tisíc potvrzených případů koronaviru za den. V nemocnicích po celé zemi je s covidem-19 na 50 tisíc pacientů. Jedná se o více než 60% nárůst od začátku října.



K neobvyklému kroku přistoupilo Dánsko. Chce vyhladit celou, více než 17 milionovou populaci norků, která údajně covid-19 přenáší. "U těchto zvířat se objevila mutace koronaviru, která se přenáší i do dánské populace a vykazuje menší citlivost na protilátky. To by mohlo snížit účinnost potenciálních vakcín,“ řekla dánská premiérka Mette Frederiksenová.



Dánsko přitom patří k největším chovatelům norků na světě.