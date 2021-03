Zemědělce soužilo sucho, nyní mají na polích vodu. Jarní práce stojí

I takhle teď vypadají mnohá pole na Moravě - šplouchají na nich vlny a místo traktorů by se po nich mohly prohánět šlapadla nebo loďky. Například ve Štěpánově na Olomoucku připomíná tamní pole spíš rybník. Přitom i tam mělo být už zaseto.



"Odhaduji podle toho, jak znám ty pozemky, že tady bude v tom nejhlubším místě víc než 50 centimetrů vody," řekl soukromý zemědělec Václav Koutný.



Jarní práce na mnoha místech nabírají zpoždění. Obří laguna u Kojetína přilákala racky nebo labuť. "Předpověď počasí není dobrá, dá se očekávat, že dojde k dalšímu zpoždění jarních prací," odhadl předseda Agrodružstva Postoupky Jan Hašek.



Velké problémy mnoha zemědělcům způsobil už deštivý podzim. Nemalou část úrody kukuřice museli nechat na polích, i proto vyseli jen zlomek ozimů. Všichni doufali, že se s březnem polní práce rozběhnou na plné obrátky a aspoň částečně smažou podzimní manko. To se ale nedaří.



"Jsme zaseli pouze dvě třetiny ozimé pšenice. Jedna třetina je výpadek, není vůbec zasetá, a místo toho budeme set pšenici jarní," objasnil Hašek.



Hektary polí jsou na mnoha místech i po zimě nadmíru promáčené a těžká technika by do hlíny zapadla. "Spodní vody jsou nasycené, proto to ani nemá kde ta laguna vsakovat. To znamená, že se tady dlouho zdrží, než se odpaří," vysvětlil zemědělec Václav Koutný. Mnozí farmáři tak stále netuší, kdy se jim konečně podaří na pole s technikou dostat.