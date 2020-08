Zemědělci lamentují nad deštěm. Se sklizní obilí a brambor to vypadá zle

Silné deště za začátku týdne budou mít vliv na úrodu obilí. To na polích slehlo a teď se nedá sklízet. Kvůli deštivému průběhu letošního léta se navíc protahují i žně. Problémy mají také pěstilé brambor nebo okurek. A nic na tom prý nezmění ani přicházející tropické počasí.

Mnohá pole, která farmáři ještě nestihli sklidit, vypadají teď tak, že zralé obilí leží na zemi a boří se do po deštích promáčené půdy. "Nemůžeme hovořit o tom, že by byla sklizeň beze ztrát. Tady už ty ztráty budou minimálně 30 procent," svěřil se televizi Nova soukromý zemědělec Václav Koutný.

Květnové a červnové deště sice zachránily do té doby mizerně vypadající úrodu, teď už je ale srážek příliš. "Výnosy u pšenice jsou solidní, ale zklamal nás ječmen a řepka. Přišly bouřky a ječmen polehl, tak se nám ho všechen nepodařilo sklidit," říká předseda Agrodružstva Postoupky Jan Hašek.

Podle farmářů z Postoupek na Kroměřížsku jsou letošní žně obzvlášť zpožděné. V jiných letech na začátku srpna už mívali úrodu sklizenou. Deštivé léto už začíná ohrožovat i sklizeň brambor. Na Kroměřížsku sice vypadají slibně. Hlavní bramborářská oblast ale prohrává boj s plísněmi.

"Brambory, které budou poškozené od plísně, se budou prodávat za lacinou cenu," konstatoval zemědělec Zdeněk Trhlík. "Tlak plísní z toho mokrého počasí je velký a pěstitelé musí dávat velký pozor, aby řádně ošetřovali svoje porosty," prohlásil předseda Českého bramborářského svazu Josef Králíček.

Ani okurkám nesvědčí deštivé počasí. "Ztráty na okurkách jsou prakticky tak 90%. Nechal jsem si něco pro sebe nebo pro rodinu a vlastně jsem neprodal nic," stěžuje si zemědělec Ladislav Kašpar.

Žně jsou teď zhruba v polovině. Do polí po vynucené pauze vyjeli farmáři znovu v pátek. "Vypadá to, že slunečné počasí a tropické teploty nám na území Česka vydrží nejméně týden," přišla s pozitivními zprávami meteoroložka Dagmar Honsová. Zpoždění by mohli dohnat i na Karlovarsku, kde je zatím obilí sklizeno nejméně.