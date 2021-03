Zemědělci si zoufají, chybí jim sezónní pracovníci. Sklizeň bude kritická

Připravit pole, pohnojit, zasít, zastřihávat ovocné stromy, sázet zeleninu. Na polích a v sadech teď začíná být rušno. K tomu, aby se už za dva měsíce mohla začít sklízet, je potřeba lidská síla.

"Ta situace je ještě daleko horší, než bývala v minulých letech. Teď na jaře je ta situace ještě komplikovanější v tom, že to nemůže dělat každý, je potřeba toho člověka zacvičit," říká Otakar Šašek ze Zemědělského družstva Klapý.

Třeba prostřih větví v ovocném sadě dřív dělalo deset lidí, dnes je problém sehnat jich polovinu. "Dnes je nás tady šest celkem, je ale potřeba alespoň dvacet lidí na to, aby ta sezóna fungovala, jak má. Mladí lidé moc do zemědělství nechtějí, dřív to dělali i důchodci," popisuje problém zaměstnankyně zemědělského družstva Ivana Tobišková.

Problém je prý hlavně v tom, že i přes aktuální vysokou nezaměstnanost nejde v Česku sehnat brigádníky. Manuální práce dosud obstarávali hlavně lidé z východu, tedy Rumunska, Bulharska nebo Ukrajiny.

"Nekvalifikovaných pracovníků bude stále méně a méně. Jsou to pozice, které čestí pracovníci neradi dělají, je to za málo peněz, náročná práce. Současná pandemie zastavila příliv zahraničních pracovníků," vysvětluje manažer náboru a marketingu společnosti ManpowerGroup Jiří Halbrštát.

České farmy momentálně shánějí okolo šesti tisíc sezónních zaměstnanců. Brigádníci si vydělají v průměru okolo stovky na hodinu.