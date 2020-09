U pole hnijí tuny brambor! Obchody je nechtějí, běžný postup, říká odborník

Na skládku upozornil čtenář TN.cz, podle kterého zde zemědělci vyhodili ohromné množství na první pohled zcela zdravých a kvalitních brambor. "Pokud by brambory měly být určeny ke konzumaci, určitě by je výrobci složili někam do skladu, a ne na pole,“ rozčiluje se pan Jiří.



Zároveň dodal, že se to nestalo poprvé. "Přibližně před měsícem byla na stejném místě vysypána na hromadu cibule, mrkev, brambory, ředkvičky, cukety nebo batáty. Většina této zeleniny už byla v pokročilém stupni hniloby,“ doplnil.



Podle zjištění redakce TN.cz se má jednat o hnojiště firmy Zemos-Agro Sedlčánky. To potvrdil jeden ze zaměstnanců podniku, který však nechtěl být jmenován. "Jedná se o naše hnojiště. Na místě jsou aktuálně vyvezené zbytky, které byly neprodejné, protože je řetězce nechtějí,“ doplnil. Zároveň dodal, že hromady na místě nezůstanou. Použijí se posléze jako hnojivo.



Odborníci však tvrdí, že se nejedná o nic neobvyklého. Vyhazování na první pohled kvalitní zeleniny může mít mnoho příčin. "Produkty mohou být napadeny různými chorobami, proto je nelze dát do oběhu. V takovém případě mohou být dokonce i škodlivé,“ vysvětlil mluvčí Zemědělského svazu České republiky Vladimír Pícha.



Také podle předsedy svazu Zelinářské unie Čech a Moravy Petra Hanky se jedná o běžný postup. "Pokud se jedná o zboží, které se nehodí kvůli špatné kvalitě a podobně, musí se bohužel kompostovat,“ potvrdil Hanka.



Experti se shodují, že v některých případech ke kompostování zeleniny může dojít také v případě, že zemědělci neseženou odbyt, nebo jim produkty řetězce vrátí. Právě z důvodu toho, že se zelenina postupně kazí, je kompostování zcela na místě.



"Běžný člověk mnohdy nevidí, že zelenina už není v pořádku a neodpovídá tak předepsané kvalitě,“ uzavřel Hanka.