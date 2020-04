Zemědělství chybí lidé. Pošlete na pole studenty, chce Ondráček z KSČM

Komunistický poslanec Zdeněk Ondráček opět vyvolal pořádný rozruch. Na sociálních sítích komentoval jednání Ústředního krizového štábu, kam jej nominovala jeho strana. Štáb řeší, kde vzít lidi do zemědělství na sezónní práce. Ondráček chce práci na poli nařídit studentům vysokých škol. Podle štábu to ale stát vysokoškolákům může nařídit jen do konce dubna, kdy skončí stav nouze.

Ondráček ve čtvrtek ráno svým příznivcům prozradil, jak vypadalo středeční jednání Ústředního krizového štábu. Nejvíce se podle něj diskutovalo o uvolňování režimu na hranicích, na což vznikla pracovní skupina. Druhým problémem je podle komunistického poslance nedostatek lidí na sezónní práce v zemědělství.

"Hledá se cesta, jak je přivést ze zahraničí a eliminovat riziko zavlečení nákazy. Já navrhl povolat studenty nižších ročníků VŠ," napsal Ondráček, jak by problém řešil on.

"To prý ale naráží na nemožnost jim to nařídit, resp. ta možnost tu je jen ve stavu nouze a ten má končit už 30. 4. (já hlasoval pro návrh do 11 .5.). ODS a celé pravicová opozice další prodloužení už odmítají. Co tedy budeme na podzim sklízet, je stále ve hvězdách," zlobí se komunistický poslanec.

Ondráček před listopadem 1989 sloužil v Pohotovostním pluku Veřejné bezpečnosti. Známé je jeho vystoupení v televizi, kde hájil zásah proti demonstrantům, zejména studentům, v lednu 1989 během Palachova týdne. "Já jsem přesvědčen, že bez zásahu Pohotovostního pluku, který je na tyto události cvičen, by se obnovení pořádku a klidu v centru hlavního města neobešlo," uvedl tehdy o brutálním zásahu Ondráček. Poslanec TOP 09 Miroslav Kalousek jej označil za "komunistickou mlátičku".

Vzhledem ke své minulosti hned za svůj nápad sklidil Ondráček bouři. "Komunista Ondráček navrhuje povolat vysokoškoláky na pole. Vysokoškoláci navrhují na pole povolat komunisty. Někteří by mlátili obilí hubou, jiní pendrekem," vzkázal na twitteru poslanec TOP 09 Dominik Feri.

Anketa Měl by stát nařídit studentům práci na polích, jak navrhuje komunistický poslanec Ondráček? Ano, měl 63 32 hlasů Ne, neměl 35 18 hlasů Nevím / Je mi to jedno 2 1 hlas Hlasovalo 51 lidí.

"Já myslím, že žádnému komunistovi nic nebrání jít mlátit obilí. Za čtyřicet let u moci naši krajinu zcela zdevastovali, tak teď mají šanci na nápravu. Motyku do ruky a do práce, soudruzi," reagoval předseda hnutí STAN Vít Rakušan.

Jeden z diskutujících na twitteru připomněl, že Ondráček podle Univerzity Palackého v Olomouci, kde získal doktorát, připsaní disertační práce opsal zdroje, které necitoval. "Zdeněk Ondráček navrhuje poslání univerzitních studentů na povinnou práci na pole. Já chápu, že člověk, který svůj titul získal opisováním, nemusel věnovat studiu tolik svého času a úsilí, ale někteří studenti se snaží, aby titul získali poctivě," napsal uživatel ZaplmanCzech.

Ondráček je o správnosti svého nápadu přesvědčený. "Taky mě překvapilo, že je to až takový problém. Mnohým z nich by přitom práce tak prospěla," napsal na facebooku v reakci na příspěvek diskutujícího, který připomněl, že před rokem 1989 byly práce studentů nejen v zemědělství normální, většinou na ně řada lidí ráda vzpomíná, ale podle Ondráčkova příspěvku má dojel, že před rokem 1989 bylo Československo v trvalém stavu nouze.

Ženě, která se ptala, proč studenty, když ti mají dost úkolů od vyučujících a mnozí ještě chodí na brigády, a ne raději dlouhodobě nezaměstnané, Ondráček vzkázal, že i za něj se během školního roku jezdilo na brigády a podle něj to úroveň vzdělání nesnížilo. "Mnozí ale také leží doma na kavalcích," odpověděl poslanec na poznámku o tom, že studenti vedle školy i pracují. A svolat nezaměstnané by podle něj bylo logisticky náročné.