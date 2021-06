Zemětřesení v diplomacii. Vláda odvolala přes 20 velvyslanců

Vláda na začátku týdne odvolala českého velvyslance u Organizace spojených národů v Ženevě Petra Gajduška a velvyslankyni v Rakousku Ivanu Červenkovou. Nyní se pak ukázalo, že končí celkem 21 velvyslanců.

"Důležité není to, kdo bude odvolán, ale spíš to, kdo tam nastoupí. Nakolik to budou osobnosti, které jsou skutečně kvalifikované a nakolik to budou politické trafiky," upozorňuje politolog Lukáš Jelínek.

"Ministr zahraničních věcí intenzivně komunikuje s Hradem, potažmo s vládou. A to z toho titulu, že podle ústavy velvyslance odvolává i jmenuje prezident na návrh vlády," zmínila mluvčí ministerstva zahraničí Eva Davidová.

"To jsou nějaké hradní kšeftíky. A důsledek může být, že až se vám něco stane ve Slovinsku, tak tam budeme mít velvyslance, který nemluví anglicky," nebere si servítky člen zahraničního výboru Sněmovny Jan Lipavský (Piráti).

Řeč je o bývalém policejním prezidentovi Tomáši Tuhém, ten v současnosti pracuje jako velvyslanec na Slovensku, možná ho ale čeká stěhování právě do Slovinska. Vedení velvyslanectví České republiky v Bratislavě na dotaz, zda Tuhý novou pozici přijme, reagovalo slovy, že neví, nicméně podle nich je tato změna velice nepravděpodobná.

"Je to krok k tomu, aby se na konci funkčního období zalíbili ministři této vlády panu prezidentovi. Protože si nejsou jisti, jak ty volby na podzim dopadnou," má jasno další členka zahraničního výboru Jana Černochová (ODS).

Podle odborníků je zvykem, že se jména velvyslanců nejdříve dozví země, ve které má velvyslanec působit. Až potom se oznamují v tuzemsku.