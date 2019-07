Zemětřesení v Řecku: Může se vrátit silnější, varují odborníci

Silné zemětřesení v Řecku poškodilo několik budov a poničilo i místní kostel. Lidé vybíhali v panice do ulic a netušili, co se děje. Podle seismologů by zemi mohlo zasáhnout další zemětřesení. Řecké ministerstvo cestovního ruchu proto vydalo pokyny, jak se mají lidé v takové situaci chovat.