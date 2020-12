V Praze kvůli otřesům zasahovali hasiči: "Celý dům se třásl, trvalo to 20 sekund."

"Zemětřesení z Chorvatska jsme pocítili dnes v cca 12:15-12:20. Bydlíme v paneláku ve 12. patře a při obědě jsme cítili, jak se s námi hýbe podlaha a vlastně celý dům. Nebyly to otřesy, při kterých by se třeba třáslo nádobí, ale hýbal se celý dům v romezí cca 2-3 cm. Byl to opravdu velmi špatný pocit." napsal pan Kuneš.

Otřesy pocítili lidé také na severu republiky v Mostě. "Nejdříve jsem si myslela, že jen někde něco bouchlo, ale v zápětí jsem věděla, co to je. Zažila jsem zemětřesení již dříve, tak vím, o co jde, a protože bydlím ve věžáku, tak to bylo cítit daleko víc, jak kdyby se věžák kymácel. Třásly se květiny, no prostě to bylo cítit," uvedla paní z Mostu.

V Chebu se pro změnu lidem houpaly ozdoby na stromečku a zemětřesení bylo znatelné i na jihu republiky ve Znojmě. "Dnes ve 12:22 byl cítit otřes i ve Znojmě. Trvání odhadem tak 20 sekund. V panelovém domě pocit zhoupnutí, viditelné rozhoupání zavěšených věcí, třeba ozdob na stromečku." napsal redakci TN.cz pan Valenda.

Hasiči zasahovali dokonce v pražských Řepích. Obyvatelé tam pocítili chvění budovy. Po průzkumu a konzultaci s ředitelem Geofyzikálního ústavu AV ČR došlo ke zjištění, že se jednalo o dozvuk chorvatského zemětřesení, to ale nemohlo mít vliv na statiku budov v ČR.