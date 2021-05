Zemřel americký zpěvák chytlavých hitů B. J. Thomas, bylo mu 78 let

Billy Joe Thomas (křestní jméno si zkrátil na iniciály už jako dítě v baseballovém mužstvu, kde se pár spoluhráčů jmenovalo stejně) se na vrchol popularity dostal v 70. letech, kdy několikrát vedl americkou hitparádu.

Rodák z Oklahomy vyrostl v Houstonu, nahrál téměř padesát desek, kterých se prodaly milióny kusů. Proslavil se hitem Raindrops keep fallin’ on my head, který zazněl v proslulém westernu Butch Cassidy a Sundance Kid s Robertem Redfordem a Paulem Newmanem. Thomas za něj dostal Oscara za nejlepší originální píseň, americkou popovou hitparádu vedla nepřetržitě čtyři týdny.

Mezi jeho další hity, které se počítají na desítky, patří Another somebody done somebody wrong song, Hooked on a feeling či I'm so lonesome I could cry. Cenu Grammy obdržel B. J. Thomas hned pětkrát, byl členem proslulé Grand Ole Opry.

Od mládí se potýkal se závislostí na alkoholu a amfetaminu, který mu pomáhal překlenout pracovní vypětí spojené s neustálým cestováním. Svého času polykal desítky tabletek denně. Z krize mu pomohla manželka Glorie, vzali se v roce 1968 a narodily se jim tři dcery.