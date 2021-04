Zemřel autor slavných hitů. Napsal Céčka nebo Bláznovu ukolébavku

Jeden z nejúspěšnějších českých autorů písniček František Řebíček ve středu zemřel. V sobotu by se dožil 90 let. Napsal texty k hitům zpěváka Michala Davida, například pro písně Colu, pijeme colu; Céčka nebo To zas byl den. Písničky psal i pro Karla Gotta, Waldemara Matušku, Evu Pilarovou a další.